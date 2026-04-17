ФОТО. В сети появилось фото нового трофея Кубка Украины

В социальной сети Telegram представили обновленный дизайн трофея Кубка Украины.

По сравнению с предыдущей версией трофея, обновленный кубок выглядит более современно и имеет более сложные элементы дизайна, но при этом не отказывается от традиционного украинского орнамента и национального символа — герба.

Действующим обладателем Кубка Украины является донецкий «Шахтер». Финал розыгрыша трофея в этом году состоится 20 мая во Львове на Арене Львов.

