Один из самых высокооплачиваемых футболистов Реала покинет клуб летом
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил об уходе австрийского защитника Давида Алабы
Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба покинет испанский клуб в статусе свободного агента после завершения нынешнего сезона.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стороны решили не продлевать контракт, который истекает 30 июня. Несколько неназванных клубов уже обратились к австрийцу с предложениями для продолжения карьеры.
Алаба является одним из самых высокооплачиваемых футболистов королевского клуба, получая 22,5 миллиона евро в год. По этому показателю защитник уступает только французу Килиану Мбаппе и бразильцу Винисиусу Жуниору.
Футболист сборной Австрии перебрался в чемпионат Испании из немецкой «Баварии» на правах свободного агента в июле 2021 года.
В составе королевского клуба Алаба провел 129 матчей, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. В нынешнем сезоне Давид 13 раз выходил на поле в официальных играх.
🚨 David Alaba, expected to leave Real Madrid as a free agent as reported since November.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2026
Several clubs already approached the Austrian defender, out of contract at Real Madrid. pic.twitter.com/5QPAUokLr3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
