Один из самых высокооплачиваемых футболистов Реала покинет клуб летом

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба покинет испанский клуб в статусе свободного агента после завершения нынешнего сезона.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стороны решили не продлевать контракт, который истекает 30 июня. Несколько неназванных клубов уже обратились к австрийцу с предложениями для продолжения карьеры.

Алаба является одним из самых высокооплачиваемых футболистов королевского клуба, получая 22,5 миллиона евро в год. По этому показателю защитник уступает только французу Килиану Мбаппе и бразильцу Винисиусу Жуниору.

Футболист сборной Австрии перебрался в чемпионат Испании из немецкой «Баварии» на правах свободного агента в июле 2021 года.

В составе королевского клуба Алаба провел 129 матчей, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. В нынешнем сезоне Давид 13 раз выходил на поле в официальных играх.