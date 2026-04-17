  4. Один из самых высокооплачиваемых футболистов Реала покинет клуб летом
17 апреля 2026, 12:27
Один из самых высокооплачиваемых футболистов Реала покинет клуб летом

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил об уходе австрийского защитника Давида Алабы

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба покинет испанский клуб в статусе свободного агента после завершения нынешнего сезона.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стороны решили не продлевать контракт, который истекает 30 июня. Несколько неназванных клубов уже обратились к австрийцу с предложениями для продолжения карьеры.

Алаба является одним из самых высокооплачиваемых футболистов королевского клуба, получая 22,5 миллиона евро в год. По этому показателю защитник уступает только французу Килиану Мбаппе и бразильцу Винисиусу Жуниору.

Футболист сборной Австрии перебрался в чемпионат Испании из немецкой «Баварии» на правах свободного агента в июле 2021 года.

В составе королевского клуба Алаба провел 129 матчей, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. В нынешнем сезоне Давид 13 раз выходил на поле в официальных играх.

