  4. ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18 апреля 2026, 07:02
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»

Бывший футболист – о матче «Реала» и «Баварии»

УАФ. Виктор Леоненко

Известный украинский футболист Виктор Леоненко оценил матч «Баварии» и «Реала» в Лиге чемпионов.

«Я бы не назвал его крутым. Для болельщиков – да, крутой, я вообще даже не поверил, что это Лига чемпионов. Вот это самое страшное. Большое количество голов – это хорошо для зрителей. А для тренеров и игроков это не особенно хорошо, потому что уровень был очень-очень слабый. Во-первых, 15 апреля смело можно назвать Днем вратаря. Сначала напутал Нойер. Такие ошибки не допускают в Лиге чемпионов! Потом напутал Лунин, к чему болельщики «Реала» уже привыкли. С углового пропустил: там Павлович мог мяч и не трогать, он все равно бы залетел. Куда Лунин выходил – непонятно.

Ну и судья. Не знаю, кто вообще доверил Винчичу судить Лигу чемпионов... По сути, у «Реала» можно два гола отнять. Первый – когда Гюлер бил со штрафного. Там просто упал Браим Диас, Лаймер его даже не трогал. На повторе четко видно, что он просто стоял. Ну а Гюлер со штрафного хорошо пробил и забил. Второй гол, который можно отменить, – это когда забивал Мбаппе. Там Рюдигер откровенно фолил, удар в лицо, можно было и красную давать. Судья отсудил очень слабо. Потом еще и Камавинга непонятно за что вторую желтую получил...», – сказал Леоненко.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
