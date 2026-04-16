  Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Лунина от Баварии
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Лунина от Баварии

Виктор – о Лунине

УАФ. Виктор Леоненко

Известный в прошлом нападающий «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал игру Андрея Лунина в матче против «Баварии» (3:4).

– А что скажете конкретно о Лунине? Четыре мяча пропустил – это слишком много.

– Дело не в том, что четыре или пять мячей пропустил, а в том, какие и когда. Вот в чем дело. «Реал» вообще играет на контратаках. Если им отдать мяч, они не знают, что с ним делать. Бегут только Мбаппе и Винисиус, все остальные потом на такси подъезжают.

Нойер ошибся раз в 100 лет, и это будут помнить. А Лунин промахивается постоянно. Ему давно пора самому уходить из «Реала», а не ждать, когда его выгонят. На таком уровне подобные ошибки не прощают.

Виктор Леоненко Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Бавария
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
