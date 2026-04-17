Дедышин назвал цель создания Третьей лиги и изменений в чемпионате U-19

Технический директор Украинской ассоциации футбола (УАФ) Игорь Дедышин рассказал о создании Третьей лиги и реформе чемпионата U-19.

– Для того, чтобы этот разрыв уменьшить, расстояние между ними, мы создаем Третью лигу – полупрофессиональную. Мы это точно сделаем. Сейчас лига U-19 тоже будет полупрофессиональной.

Условно говоря, есть академия «Мункач». У них нет профессиональной команды. Они хорошо работают, производят классных футболистов, но дальше они до 11-го класса дорастают и все, они их выпускают, и они идут, куда хотят. Либо у них до того их «воруют» за компенсации, за смешные деньги, и все, на этом их функция заканчивается.

А мы им предлагаем: давайте вы, если вы видите, что у вас есть плеяда классных футболистов какого-то поколения, заявляйтесь и продолжайте их развитие в U-19. И мы им создаем возможности, чтобы они защищали свой актив и свои инвестиции. То есть футболист, которого они воспитали, становится их активом, они имеют право подписывать с ним профессиональный контракт и быть участником трансферных отношений. Они могут потом футболистов продавать, отдавать в аренду, отдавать за проценты. Они сохраняют этот актив и возможность вернуть свою инвестицию. Они не просто вкладывают.

– Академия может быть субъектом трансфера?

– Они могут быть. Они становятся клубом. То есть они, если заявляются в лигу U-19, а она становится полупрофессиональной. А сейчас они, по сути, не клуб, а детско-юношеское спортивное учреждение. Субъектом трансферных отношений является только профессиональный клуб, потому что он выполнил требования аттестации и лицензирования.

А мы вводим такое понятие, как «сертификация». Для полупрофессиональных клубов будет не аттестация с теми высокими требованиями, которые нам спускает УЕФА, и их невозможно выполнить. Они просто слишком высокие с точки зрения финансов, кадрового потенциала, нужно взять на работу всех.

Все футболисты, с которыми подписывают контракты, они должны быть официально оформлены на работе. Если они официально оформлены на работе, большое налоговое бремя. И тот, кто вкладывает деньги, говорит: «Сегодня я могу, но я не знаю, что завтра будет. Поэтому не хочу идти, потому что не знаю, будет ли у меня через год возможность платить зарплаты, налоги и остальные расходы нести на деятельность клуба».

– То есть в этой Третьей лиге будет сертификация?

– Да, будет сертификация. И в этой U-19, и в Третьей лиге. Мы усредним требования, чтобы стимулировать. Потому что я считаю, что фундаментом всей системы соревнований должен быть низовой уровень, он должен быть максимально массовый. У нас вы видите, и лига Национальная U-19, там должны быть собраны лучшие юношеские команды, и есть Региональная – это как бы второй дивизион. Сейчас есть 4 зоны по 6-8 команд. Мы хотим, чтобы там было 8 зон и так далее. Так же в Третьей лиге, чтобы было максимальное количество зон, чтобы было присутствие всех регионов. Мы хотим, чтобы каждый регион имел возможность быть представленным в большом футболе. Такая задача.