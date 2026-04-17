  Дедышин назвал цель создания Третьей лиги и изменений в чемпионате U-19
17 апреля 2026, 12:03 | Обновлено 17 апреля 2026, 13:03
Дедышин назвал цель создания Третьей лиги и изменений в чемпионате U-19

Обе лиги будут полупрофессиональными

ФК Рух. Игорь Дедышин

Технический директор Украинской ассоциации футбола (УАФ) Игорь Дедышин рассказал о создании Третьей лиги и реформе чемпионата U-19.

– Для того, чтобы этот разрыв уменьшить, расстояние между ними, мы создаем Третью лигу – полупрофессиональную. Мы это точно сделаем. Сейчас лига U-19 тоже будет полупрофессиональной.

Условно говоря, есть академия «Мункач». У них нет профессиональной команды. Они хорошо работают, производят классных футболистов, но дальше они до 11-го класса дорастают и все, они их выпускают, и они идут, куда хотят. Либо у них до того их «воруют» за компенсации, за смешные деньги, и все, на этом их функция заканчивается.

А мы им предлагаем: давайте вы, если вы видите, что у вас есть плеяда классных футболистов какого-то поколения, заявляйтесь и продолжайте их развитие в U-19. И мы им создаем возможности, чтобы они защищали свой актив и свои инвестиции. То есть футболист, которого они воспитали, становится их активом, они имеют право подписывать с ним профессиональный контракт и быть участником трансферных отношений. Они могут потом футболистов продавать, отдавать в аренду, отдавать за проценты. Они сохраняют этот актив и возможность вернуть свою инвестицию. Они не просто вкладывают.

– Академия может быть субъектом трансфера?

– Они могут быть. Они становятся клубом. То есть они, если заявляются в лигу U-19, а она становится полупрофессиональной. А сейчас они, по сути, не клуб, а детско-юношеское спортивное учреждение. Субъектом трансферных отношений является только профессиональный клуб, потому что он выполнил требования аттестации и лицензирования.

А мы вводим такое понятие, как «сертификация». Для полупрофессиональных клубов будет не аттестация с теми высокими требованиями, которые нам спускает УЕФА, и их невозможно выполнить. Они просто слишком высокие с точки зрения финансов, кадрового потенциала, нужно взять на работу всех.

Все футболисты, с которыми подписывают контракты, они должны быть официально оформлены на работе. Если они официально оформлены на работе, большое налоговое бремя. И тот, кто вкладывает деньги, говорит: «Сегодня я могу, но я не знаю, что завтра будет. Поэтому не хочу идти, потому что не знаю, будет ли у меня через год возможность платить зарплаты, налоги и остальные расходы нести на деятельность клуба».

– То есть в этой Третьей лиге будет сертификация?

– Да, будет сертификация. И в этой U-19, и в Третьей лиге. Мы усредним требования, чтобы стимулировать. Потому что я считаю, что фундаментом всей системы соревнований должен быть низовой уровень, он должен быть максимально массовый. У нас вы видите, и лига Национальная U-19, там должны быть собраны лучшие юношеские команды, и есть Региональная – это как бы второй дивизион. Сейчас есть 4 зоны по 6-8 команд. Мы хотим, чтобы там было 8 зон и так далее. Так же в Третьей лиге, чтобы было максимальное количество зон, чтобы было присутствие всех регионов. Мы хотим, чтобы каждый регион имел возможность быть представленным в большом футболе. Такая задача.

В Полесье выступили с заявлением перед матчем против Шахтера в УПЛ
Василий КАЮК: «Мы уволили 15 футболистов, потому что им было безразлично»
Металлист – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игорь Дедышин чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19 Украинская ассоциация футбола
Иван Чирко Источник: Трибуна
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Футбол | 17 апреля 2026, 10:17 5
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера

Донецкий клуб одолел нидерландский «АЗ Алкмаар» по сумме двух матчей и пробился в полуфинал

С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
Футбол | 16 апреля 2026, 21:41 5
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций

Пройдя АЗ Алкмаар, горняки встретятся с Фиорентиной или Кристал Пэлас

УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
Бокс | 17.04.2026, 09:05
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
Футбол | 17.04.2026, 08:41
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
Андрей ТЛУМАК: «У Шахтера очень высокие шансы побороться за два трофея»
Футбол | 17.04.2026, 12:22
Андрей ТЛУМАК: «У Шахтера очень высокие шансы побороться за два трофея»
Андрей ТЛУМАК: «У Шахтера очень высокие шансы побороться за два трофея»
Популярные новости
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
15.04.2026, 22:40 1
Бокс
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
Александр УСИК: «Я откажусь от этого боя, если будет подписан контракт»
16.04.2026, 00:12 2
Бокс
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
16.04.2026, 07:00
Футбол
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 19
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
16.04.2026, 08:49 16
Футбол
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
16.04.2026, 08:02 19
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 8
Футбол
