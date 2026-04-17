  4. Шахтер еще никогда не побеждал в Лондоне в еврокубках
Лига конференций
17 апреля 2026, 10:39 | Обновлено 17 апреля 2026, 10:40
Донецкий Шахтер в седьмой раз в своей еврокубковой истории сыграет в Лондоне в матче еврокубков.

В предыдущих 6 матчах горняки получили всего 1 ничью при 5 поражениях.

Матчи донецкого Шахтера в Лондоне в еврокубках

  • 2025/26, Лига конференций, Кристал Пэлас – Шахтер
  • 2024/25, Лига чемпионов, Арсенал – Шахтер – 1:0
  • 2012/13, Лига чемпионов, Челси – Шахтер – 3:2
  • 2010/11, Лига чемпионов, Арсенал – Шахтер – 5:1
  • 2009/10, Лига Европы, Фулхэм – Шахтер – 2:1
  • 2008/09, Кубок УЕФА, Тоттенхэм Хотспур – Шахтер – 1:1
  • 2000/01, Лига чемпионов, Арсенал – Шахтер – 3:2

«Селхурст Парк» станет 6-м стадионом в Лондоне, на котором Шахтер играл против английских команд.

Стадионы в Лондоне, на которых играл Шахтер в еврокубках

  • Хайбери
  • Вайт Харт Лейн
  • Крэйвен Коттедж
  • Эмирейтс Стедиум (дважды)
  • Стемфорд Бридж
  • Селхурст Парк (сыграет в сезоне 2025/26)

Стадионы в Англии, на которых играл Шахтер в еврокубках

  • 3 – Сити оф Манчестер Стедиум
  • 2 – Эмирейтс Стедиум
  • 1 – Хайбери
  • 1 – Вайт Харт Лейн
  • 1 – Крэйвен Коттедж
  • 1 – Стемфорд Бридж
  • 1 – Олд Траффорд
  • 1 – Селхурст Парк (сыграет в сезоне 2025/26)
