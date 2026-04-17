Шахтер еще никогда не побеждал в Лондоне в еврокубках

Донецкий Шахтер в седьмой раз в своей еврокубковой истории сыграет в Лондоне в матче еврокубков.

В предыдущих 6 матчах горняки получили всего 1 ничью при 5 поражениях.

Матчи донецкого Шахтера в Лондоне в еврокубках

2025/26, Лига конференций, Кристал Пэлас – Шахтер

2024/25, Лига чемпионов, Арсенал – Шахтер – 1:0

2012/13, Лига чемпионов, Челси – Шахтер – 3:2

2010/11, Лига чемпионов, Арсенал – Шахтер – 5:1

2009/10, Лига Европы, Фулхэм – Шахтер – 2:1

2008/09, Кубок УЕФА, Тоттенхэм Хотспур – Шахтер – 1:1

2000/01, Лига чемпионов, Арсенал – Шахтер – 3:2

«Селхурст Парк» станет 6-м стадионом в Лондоне, на котором Шахтер играл против английских команд.

Стадионы в Лондоне, на которых играл Шахтер в еврокубках

Хайбери

Вайт Харт Лейн

Крэйвен Коттедж

Эмирейтс Стедиум (дважды)

Стемфорд Бридж

Селхурст Парк (сыграет в сезоне 2025/26)

Стадионы в Англии, на которых играл Шахтер в еврокубках