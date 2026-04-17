Лига конференций17 апреля 2026, 10:39 | Обновлено 17 апреля 2026, 10:40
373
0
Шахтер еще никогда не побеждал в Лондоне в еврокубках
В предыдущих 6 матчах горняки добыли всего 1 ничью
Донецкий Шахтер в седьмой раз в своей еврокубковой истории сыграет в Лондоне в матче еврокубков.
В предыдущих 6 матчах горняки получили всего 1 ничью при 5 поражениях.
Матчи донецкого Шахтера в Лондоне в еврокубках
- 2025/26, Лига конференций, Кристал Пэлас – Шахтер
- 2024/25, Лига чемпионов, Арсенал – Шахтер – 1:0
- 2012/13, Лига чемпионов, Челси – Шахтер – 3:2
- 2010/11, Лига чемпионов, Арсенал – Шахтер – 5:1
- 2009/10, Лига Европы, Фулхэм – Шахтер – 2:1
- 2008/09, Кубок УЕФА, Тоттенхэм Хотспур – Шахтер – 1:1
- 2000/01, Лига чемпионов, Арсенал – Шахтер – 3:2
«Селхурст Парк» станет 6-м стадионом в Лондоне, на котором Шахтер играл против английских команд.
Стадионы в Лондоне, на которых играл Шахтер в еврокубках
- Хайбери
- Вайт Харт Лейн
- Крэйвен Коттедж
- Эмирейтс Стедиум (дважды)
- Стемфорд Бридж
- Селхурст Парк (сыграет в сезоне 2025/26)
Стадионы в Англии, на которых играл Шахтер в еврокубках
- 3 – Сити оф Манчестер Стедиум
- 2 – Эмирейтс Стедиум
- 1 – Хайбери
- 1 – Вайт Харт Лейн
- 1 – Крэйвен Коттедж
- 1 – Стемфорд Бридж
- 1 – Олд Траффорд
- 1 – Селхурст Парк (сыграет в сезоне 2025/26)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
