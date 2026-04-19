Украинская команда удивила Йожефа Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо поделился своими мыслями о матче «Шахтера» против АЗ (2:2).

«Честно говоря, я ожидал совсем другой игры от обеих команд, особенно от «Шахтера». Думал, что донецкая команда, имея гандикап в три гола, будет действовать прагматично, от обороны, построит игру на контратаках, будет ловить на них соперника, но сценарий поединка сложился иначе. Рассчитывал на более агрессивную игру от АЗ, но перед началом матча увидел, что тренер нидерландской команды перетасовал состав, выпустил не то чтобы резерв, но и не основной состав. Наверное, Лерой Эхтельд понимал, что отыграть три гола у «Шахтера» практически нереально, а потому, имея в виду финал Кубка Нидерландов [19 апреля против Неймегена], расставил приоритеты.

Перед первым матчем многие опасались нидерландской команды, но, как оказалось, «Шахтер» был на голову сильнее АЗ, что и доказал на поле», – сказал Сабо.