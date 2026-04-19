Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинская команда удивила Йожефа Сабо
Лига конференций
19 апреля 2026, 02:02 |
28
0

Украинская команда удивила Йожефа Сабо

Бывший тренер «Динамо» – о матче «горняков» против АЗ

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо поделился своими мыслями о матче «Шахтера» против АЗ (2:2).

«Честно говоря, я ожидал совсем другой игры от обеих команд, особенно от «Шахтера». Думал, что донецкая команда, имея гандикап в три гола, будет действовать прагматично, от обороны, построит игру на контратаках, будет ловить на них соперника, но сценарий поединка сложился иначе. Рассчитывал на более агрессивную игру от АЗ, но перед началом матча увидел, что тренер нидерландской команды перетасовал состав, выпустил не то чтобы резерв, но и не основной состав. Наверное, Лерой Эхтельд понимал, что отыграть три гола у «Шахтера» практически нереально, а потому, имея в виду финал Кубка Нидерландов [19 апреля против Неймегена], расставил приоритеты.

Перед первым матчем многие опасались нидерландской команды, но, как оказалось, «Шахтер» был на голову сильнее АЗ, что и доказал на поле», – сказал Сабо.

Йожеф Сабо Шахтер Донецк АЗ Алкмаар
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем