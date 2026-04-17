КОПОЛОВЕЦ: Заря, Динамо – не станут проблемой для Шахтера

17 апреля 2026, 11:03
Михаил Кополовец уверен, что именно «Кристал Пэлас» – настоящий вызов для «горняков»

instagram.com/kopo_official_18. Михаил Кополовец

Эксперт Михаил Кополовец, эксклюзивно для Sport.ua, оценил игру «Шахтера» в матчах с АЗ и поделился прогнозом на следующие поединки «горняков».

– Как вам игра и результат «Шахтера» с АЗ?

– Сейчас команда неплохо играет, Арда Туран сделал неплохую команду. Из того, что я вижу, как кому-то может такая игра не нравиться? Неделю назад победили 3:0 и довольно уверенно играли. В последнее время мне игра «Шахтера» очень нравится.

– В прошлом раунде «горняки» чуть не отдали матч «Леху», и вчера было нечто подобное, когда вели 1:0, но затем 1:2 с возможностью пропустить третий гол. В чем причина нестабильности?

– Трудно сказать. Все проблемы наши идут с чемпионата, потому что он слаб, если сравнивать с европейскими командами, и, конечно, это сказывается потом в таких матчах. Наши команды не оказывают серьезного сопротивления на внутренней арене. Конечно, потом в еврокубках это все проявляется. Считаю, у «Шахтера» только пару топовых матчей в чемпионате. Все остальное не проходимо, но я вижу, бразильцам очень тяжело настраиваться на внутренний чемпионат.

– Далее у «Шахтера» матчи без пауз через два дня на третий, через три – на четвертый, и «Заря» с «Динамо», и дважды «Кристалл Пелас». Готовы ли «горняки» к финальному отрезку, хватит ли ему футболистов на два турнира?

– График сложный, но это «Шахтер», они ведь не впервые играют в таком режиме на два турнира. Почему не хватит? «Заря», «Динамо»? Это не те команды… С англичанами вызов. А внутренний чемпионат – там главное в настроении футболистов. Думаю, Арда Турна способен их настроить на концовку, почему нет? Главное, чтобы игроки правильно к этому отнеслись, но он найдет правильные слова, чтобы зарядить их на концовку.

– Если в конце сезона придется выбирать между победой в Лиге конференций или в чемпионате, что лучше, на ваш взгляд?

– Думаю, они найдут баланс, потому что для «Шахтера» важно и то, и другое. Очень важный чемпионат, но такого приоритета не будет.

20 апреля «Шахтер» сыграет против «Полесья», 23-го – против «Зари», 26-го – против «Кудровки», 30-го – против «Кристалл Пелас», ориентировочно 3/4 мая – с «Динамо», а 7 – снова с английским соперником.

