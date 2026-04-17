Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Это хоть как-то развеселило публику»

Сыграв вничью в ответном матче с АЗ (2:2) «Шахтер» без особых проблем вышел в полуфинал Лиги конференций, поскольку в номинально домашнем поединке «горняки» разгромили нидерландскую команду – 3:0.

Своими впечатлениями от прошедшей встречи поделился бывший полузащитник сборной Украины, глава правления профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко, который за этой игрой наблюдал непосредственно с трибун стадиона.

– Да. Еще за пару дней до игры стало известно, что АЗ не будет рисковать в матче с «Шахтером» после крупного поражения в первом поединке, – сказал Левченко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Вся ставка или большая ставка, кому, как угодно, будет сделана на финальный матч Кубка Нидерландов, который состоится 19 апреля. Поэтому в прошедшей игре цвета АЗ защищал экспериментальный состав.

За счет физических данных, скорости, индивидуальных действий «горняки» выглядели лучше своего соперника. Подопечные Арды Турана действовали так, как они того хотели. Если смотреть глобально, то по игре и по шансам забить подопечные Арды Турана заметно превосходили своего оппонента. На гостей не давил результат, они играли расковано, с чувством того, что можно где-то и побаловаться. «Шахтер» еще мог прибавить, а вот АЗ в таком сочетании выдал свой максимум.