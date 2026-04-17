  4. ФОТО. Сенсационный вариант для одного из самых дорогих футболистов
17 апреля 2026, 01:34
ФОТО. Сенсационный вариант для одного из самых дорогих футболистов

Филиппе Коутиньо получил интересное предложение

Getty Images/Global Images Ukraine. Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо получил неожиданное предложение продолжить карьеру в Мексике.

33-летний бразилец остается без клуба с февраля после расторжения контракта с «Васко да Гама». По данным RTI Esporte, «Пумас» предложил ему контракт с бонусами за голы и долей от продаж мерча, но на раздумья у игрока всего четыре дня.

В случае перехода Коутиньо может сыграть вместе с трехкратным победителем ЛЧ Кейлором Навасом, который ранее выигрывал турнир с «Реалом».

Ранее Коутиньо блистал в «Ливерпуле» (54 гола в 201 матче) и в 2018 году перешел в «Барселону» за £142 млн, но не оправдал ожиданий. Позже он играл за «Баварию», «Астон Виллу» и «Аль-Духаиль».

Уходя из «Васко», он признался, что психологически истощен и хочет взять паузу ради ментального здоровья.

Максим Лапченко Источник: The Sun
