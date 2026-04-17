ФОТО. «Забыли про футбол»: ведущая ЛЧ затмила матч Бавария – Реал

Ева Мурати произвела фурор эффектным образом во время трансляции Лиги чемпионов.

Телеведущая Tring Sport, которую называют «албанской Лаурой Вудс», появилась в эфире в белом атласном мини-платье без бретелей и привлекла внимание зрителей.

30-летняя Мурати в Instagram разобрала матч «Баварии» и «Реала», отметив, что преимущество мюнхенцев ничего не значит против мадридцев: «Сила, скорость, история… кто выйдет в полуфинал?».

Однако фанаты больше обсуждали ее внешний вид. В комментариях писали: «как всегда прекрасна», «выглядишь невероятно», «очень красивый образ».

У Мурати 1,4 млн подписчиков, она часто делится гламурной жизнью и работой. Ранее она также вела отборочные матчи ЧМ и поддерживала Косово в игре против Турции.