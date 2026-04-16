НАЗАРИНА: «Матч с Полесьем для нас, можно сказать, финал»

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина после матча с АЗ (2:2) думает о следующих, не менее важных поединках.

– Казалось, что этот резервный состав АЗ выглядел ничем не хуже того основного, который приезжал в Краков...

– Ничем не хуже. Команда неплохо играла. Полагаю, они сыграли так же, как и первую игру. Просто болельщики гнали их вперед, атмосфера перед домашними фанатами – они хотели показать немного больше. Как видите, во втором тайме слегка перехватили инициативу, забили один, второй гол. Но счет 2:2, мы прошли дальше и могли выиграть эту игру.

– Сейчас такой тяжелый марафон матчей. Первый матч с АЗ, потом ЛНЗ, теперь вас ждет «Полесье». Как физически выдерживаете этот график?

– Физически, как я говорил после ЛНЗ, спасибо клубу – они делают все для того, чтобы мы восстанавливались и готовились к каждой игре. Это самое главное. Спасибо клубу за это. Приедем, у нас есть три дня до матча, будем восстанавливаться, готовиться к «Полесью». Мы также понимаем, что для нас это, можно сказать, финал. Всё в наших силах. Наша цель – выигрывать игру за игрой. Потому будем готовиться.

– «Кристал Пэлас» или «Фиорентина»?

– Все равно, если честно. В полуфинале не бывает слабых команд. «Фиорентина» или «Кристал Пэлас» – увидим. Будем вечером смотреть игру, – сказал Назарина.

В понедельник в 18:00 «горняки» сыграют против «Полесья».