Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  НАЗАРИНА: «Матч с Полесьем для нас, можно сказать, финал»
Лига конференций
НАЗАРИНА: «Матч с Полесьем для нас, можно сказать, финал»

Егор Назарина подвел итоги матча в Нидерландах

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Назарина

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина после матча с АЗ (2:2) думает о следующих, не менее важных поединках.

– Казалось, что этот резервный состав АЗ выглядел ничем не хуже того основного, который приезжал в Краков...

– Ничем не хуже. Команда неплохо играла. Полагаю, они сыграли так же, как и первую игру. Просто болельщики гнали их вперед, атмосфера перед домашними фанатами – они хотели показать немного больше. Как видите, во втором тайме слегка перехватили инициативу, забили один, второй гол. Но счет 2:2, мы прошли дальше и могли выиграть эту игру.

– Сейчас такой тяжелый марафон матчей. Первый матч с АЗ, потом ЛНЗ, теперь вас ждет «Полесье». Как физически выдерживаете этот график?

– Физически, как я говорил после ЛНЗ, спасибо клубу – они делают все для того, чтобы мы восстанавливались и готовились к каждой игре. Это самое главное. Спасибо клубу за это. Приедем, у нас есть три дня до матча, будем восстанавливаться, готовиться к «Полесью». Мы также понимаем, что для нас это, можно сказать, финал. Всё в наших силах. Наша цель – выигрывать игру за игрой. Потому будем готовиться.

– «Кристал Пэлас» или «Фиорентина»?

– Все равно, если честно. В полуфинале не бывает слабых команд. «Фиорентина» или «Кристал Пэлас» – увидим. Будем вечером смотреть игру, – сказал Назарина.

В понедельник в 18:00 «горняки» сыграют против «Полесья».

Руслан Полищук Источник: Трибуна
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем