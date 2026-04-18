Легенда Динамо искренне посочувствовал украинским футболистам

Бывший главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко поделился своими мыслями об уровне матчей украинского чемпионата и сравнил его с английской Премьер-лигой.

«Очень сложно смотреть футбол по выходным, когда идет много матчей и информации. Наши игры начинаются очень рано – в час или три. И когда переключаешься с украинской лиги на английскую, очень трудно быстро адаптироваться, нужно быть к этому готовым.

Мне жаль украинских футболистов, которые играют без зрителей и с постоянными перерывами из-за воздушной тревоги. Когда включаешь английскую лигу, ощущения совсем другие, другое настроение и атмосфера. Могу только представить, как это – выходить на поле без трибун. Игроки не получают того эмоционального заряда, который должны испытывать», – сказал Михайличенко.