  4. Легенда Динамо искренне посочувствовал украинским футболистам
18 апреля 2026, 05:02 |
18 апреля 2026, 05:02 |
ФК Динамо. Алексей Михайличенко

Бывший главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко поделился своими мыслями об уровне матчей украинского чемпионата и сравнил его с английской Премьер-лигой.

«Очень сложно смотреть футбол по выходным, когда идет много матчей и информации. Наши игры начинаются очень рано – в час или три. И когда переключаешься с украинской лиги на английскую, очень трудно быстро адаптироваться, нужно быть к этому готовым.

Мне жаль украинских футболистов, которые играют без зрителей и с постоянными перерывами из-за воздушной тревоги. Когда включаешь английскую лигу, ощущения совсем другие, другое настроение и атмосфера. Могу только представить, как это – выходить на поле без трибун. Игроки не получают того эмоционального заряда, который должны испытывать», – сказал Михайличенко.

Алексей Михайличенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
Комментарии 2
До 4 000 дозволено, а скільки прийде то вже інша справа
Це кремлівська пропаганда! Ми захищаєм Європу і наші дрони та футбоол найпотужніші!
