17 апреля 2026, 00:17 | Обновлено 17 апреля 2026, 00:18
ДЖОКОВИЧ: «Я пока не уверен, смогу ли соревноваться, но я постараюсь»

Ноле и Дончич посетили баскетбольный матч между Реалом и Црвеной Звездой

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 4) окончательно не подтвердил участие на турнире ATP 1000 в Мадриде, Испания.

Джокович находится в столице Испании.

Сегодня, 16 апреля серб вместе со словенцем, звездным игроком команды Лейкерс Лукой Дончичем посетил баскетбольный поединок Евролиги между клубами Реал Мадрид и Црвена Звезда.

Новак дал небольшое интервью для Movistar во время перерыва в баскетбольном матче.

На вопрос об участии на Мастерсе в Мадриде Джокович ответил весьма неопределенно:

«Надеюсь, смогу принять участие. У меня есть некоторые проблемы со здоровьем, и я пока не уверен, смогу ли соревноваться, но я постараюсь».

Реал Мадрид выиграл встречу с Црвеной Звездой со счетом 103:82.

Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
