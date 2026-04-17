ДЖОКОВИЧ: «Я пока не уверен, смогу ли соревноваться, но я постараюсь»
Ноле и Дончич посетили баскетбольный матч между Реалом и Црвеной Звездой
Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 4) окончательно не подтвердил участие на турнире ATP 1000 в Мадриде, Испания.
Джокович находится в столице Испании.
Сегодня, 16 апреля серб вместе со словенцем, звездным игроком команды Лейкерс Лукой Дончичем посетил баскетбольный поединок Евролиги между клубами Реал Мадрид и Црвена Звезда.
Новак дал небольшое интервью для Movistar во время перерыва в баскетбольном матче.
На вопрос об участии на Мастерсе в Мадриде Джокович ответил весьма неопределенно:
«Надеюсь, смогу принять участие. У меня есть некоторые проблемы со здоровьем, и я пока не уверен, смогу ли соревноваться, но я постараюсь».
Реал Мадрид выиграл встречу с Црвеной Звездой со счетом 103:82.
🤕🇷🇸 Novak Djokovic says he’s not sure he will play in Madrid and is dealing with a physical issue:— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) April 16, 2026
“I hope I can participate. I'm dealing with some physical problems and I'm not sure yet if I'll be able to compete, but I'm going to try.”
🗣️ Movistar Interview pic.twitter.com/znAorJNwKr
🚨Novak Djokovic on his Madrid participation:— Danny (@DjokovicFan_) April 16, 2026
“I hope to compete there. I’m working towards that. I’ve had an injury but I’m addressing that and plan to play as long as I can.” pic.twitter.com/r7Uf5aqkJ7
