ФОТО. Как «Шахтер» отпраздновал выход в полуфинал Лиги конференций

В четверг, 16 апреля 2026 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между нидерландским «АЗ» и донецким «Шахтером».

Матч прошел на стадионе АФАС в Алкмаре и завершился со счетом 2:2. По сумме двух встреч со счетом 5:2 в полуфинал турнира вышли «горняки».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Выход в полуфинал Лиги конференций стал для донецкого «Шахтера» четвертым выходом в стадию 1/2 финала еврокубковых турниров за всю историю.

