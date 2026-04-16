Вратарь АЗ ЗУТ: «Никогда прежде не выходили в таком составе»

Вратарь АЗ Йерун Зут считает, что у его команды были шансы на проход «Шахтера» по итогам матчей 1/4 финала Лиги конференций.

«Мы вышли на поле в полную силу», – отметил Зут в эфире Ziggo Sport. «В перерыве мы сказали друг другу, что энергия была хорошая. Мы могли бы сыграть чуть лучше в первом тайме, но мы никогда прежде не выходили в таком составе. Все выложились на полную. В этом плане можно похвалить ребят. Но все же надеешься на что-то другое».

«После 2:1 игра немного оживилась, и мы стали играть активнее. Просто надеялись, что такой момент наступит в первом тайме. А потом пропускаешь второй гол, и это очень раздражает. В воскресенье нас ждет еще один отличный матч», – добавил Зут.

Ради максимально сильной игры в финале Кубка Нидерландов с НЕКом тренер АЗ выпустил на матч с «горняками» резервистов.