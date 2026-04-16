Ризнык просил замену в матче с АЗ, но его не послушали

Корреспондент Megogo Герман Каландаришвили рассказал, что вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык после матча с АЗ (2:2) в 1/4 финала Лиги конференций сел на газон.

«Когда счет стал 2:2, все побежали праздновать. Ризнык подошел к скамье и показал, что нужна замена. На скамейке живо отреагировали и замену не сделали. Почему – непонятно. Но после игры он сел на газон и к нему подошел Пятов. Скорее всего, у него был спазм. Надеемся, он сыграет в следующем матче».

В первом тайме Ризнык держался за мышцу. «Шахтер» готовил второго вратаря на замену, но после перерыва снова вышел основной голкипер. «Горняки» по сумме двух матчей прошли дальше.