Ризнык просил замену в матче с АЗ, но его не послушали
Основной вратарь «Шахтера» сыграл полный матч
Корреспондент Megogo Герман Каландаришвили рассказал, что вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык после матча с АЗ (2:2) в 1/4 финала Лиги конференций сел на газон.
«Когда счет стал 2:2, все побежали праздновать. Ризнык подошел к скамье и показал, что нужна замена. На скамейке живо отреагировали и замену не сделали. Почему – непонятно. Но после игры он сел на газон и к нему подошел Пятов. Скорее всего, у него был спазм. Надеемся, он сыграет в следующем матче».
В первом тайме Ризнык держался за мышцу. «Шахтер» готовил второго вратаря на замену, но после перерыва снова вышел основной голкипер. «Горняки» по сумме двух матчей прошли дальше.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
