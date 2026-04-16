Рекордная выездная беспроигрышная серия Шахтера в еврокубках продолжается

Беспроигрышная выездная серия донецкого Шахтера в еврокубках в игровое время продлилась до 9 матчей.

Произошло это в четвертьфинальном выездном матче Лиги конференций против нидерландского АЗ (2:2).

9 матчей подряд без поражений на выезде в еврокубках в игровое время – новый рекорд Шахтера.

Последний раз горняки проигрывали в еврокубках еще в январе прошлого года в матче Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии (1:3).

