Лига конференций16 апреля 2026, 22:14 | Обновлено 16 апреля 2026, 22:16
Рекордная выездная беспроигрышная серия Шахтера в еврокубках продолжается
В этот раз горняки сыграли вничью с АЗ во втором четвертьфинальном матче Лиги конференций
Беспроигрышная выездная серия донецкого Шахтера в еврокубках в игровое время продлилась до 9 матчей.
Произошло это в четвертьфинальном выездном матче Лиги конференций против нидерландского АЗ (2:2).
9 матчей подряд без поражений на выезде в еврокубках в игровое время – новый рекорд Шахтера.
Последний раз горняки проигрывали в еврокубках еще в январе прошлого года в матче Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии (1:3).
Выездная беспроигрышная серия Шахтера в еврокубках в игровое время (9)
- 2026, ЛК, АЗ – Шахтер – 2:2
- 2026, ЛК, Лех – Шахтер – 1:3
- 2025, ЛК, Хамрун Спартанс – Шахтер – 0:2
- 2025, ЛК, Шемрок Роверс – Шахтер – 1:2
- 2025, ЛК, Абердин – Шахтер – 2:3
- 2025, ЛК, Серветт – Шахтер – 1:2
- 2025, ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0
- 2025, ЛЕ, Бешикташ – Шахтер – 2:4
- 2025, ЛЕ, Ильвес – Шахтер – 0:0
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 апреля 2026, 22:29 0
Лучшим игроком команды признан Алиссон
Футбол | 16 апреля 2026, 18:09 25
«Мы должны оставаться скромными»
Бокс | 16.04.2026, 08:22
Футбол | 16.04.2026, 06:23
Футбол | 16.04.2026, 07:00
