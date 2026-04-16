  4. Рекордная выездная беспроигрышная серия Шахтера в еврокубках продолжается
16 апреля 2026, 22:14 | Обновлено 16 апреля 2026, 22:16
В этот раз горняки сыграли вничью с АЗ во втором четвертьфинальном матче Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Беспроигрышная выездная серия донецкого Шахтера в еврокубках в игровое время продлилась до 9 матчей.

Произошло это в четвертьфинальном выездном матче Лиги конференций против нидерландского АЗ (2:2).

9 матчей подряд без поражений на выезде в еврокубках в игровое время – новый рекорд Шахтера.

Последний раз горняки проигрывали в еврокубках еще в январе прошлого года в матче Лиги чемпионов против дортмундской Боруссии (1:3).

Выездная беспроигрышная серия Шахтера в еврокубках в игровое время (9)

  • 2026, ЛК, АЗ – Шахтер – 2:2
  • 2026, ЛК, Лех – Шахтер – 1:3
  • 2025, ЛК, Хамрун Спартанс – Шахтер – 0:2
  • 2025, ЛК, Шемрок Роверс – Шахтер – 1:2
  • 2025, ЛК, Абердин – Шахтер – 2:3
  • 2025, ЛК, Серветт – Шахтер – 1:2
  • 2025, ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер – 0:0
  • 2025, ЛЕ, Бешикташ – Шахтер – 2:4
  • 2025, ЛЕ, Ильвес – Шахтер – 0:0
