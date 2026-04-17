Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны

Журналисты GiveMeSport обновили рейтинг игроков, имеющих наибольшие шансы на «Золотой мяч» после четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

На вершину рейтинга поднялся нападающий «Баварии» Гарри Кейн, который вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов.

На второе место сместился лучший бомбардир Ла Лиги Килиан Мбаппе. Тройку списка закрыл лидер «Барселоны» Ламин Ямаль.

В пятерку списка также вошли Майкл Олисе из «Баварии» и действующий обладатель награды Усман Дембеле.

