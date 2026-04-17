Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Другие новости
17 апреля 2026, 22:22
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны

Список возглавил Гарри Кейн

Getty Images/Global Images Ukraine. Золотой мяч

Журналисты GiveMeSport обновили рейтинг игроков, имеющих наибольшие шансы на «Золотой мяч» после четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.

На вершину рейтинга поднялся нападающий «Баварии» Гарри Кейн, который вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов.

На второе место сместился лучший бомбардир Ла Лиги Килиан Мбаппе. Тройку списка закрыл лидер «Барселоны» Ламин Ямаль.

В пятерку списка также вошли Майкл Олисе из «Баварии» и действующий обладатель награды Усман Дембеле.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг «Золотого мяча»

рейтинг Золотой мяч Усман Дембеле Килиан Мбаппе Ламин Ямаль Гарри Кейн Майкл Олисе GiveMeSport
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(44)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем