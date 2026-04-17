Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Список возглавил Гарри Кейн
Журналисты GiveMeSport обновили рейтинг игроков, имеющих наибольшие шансы на «Золотой мяч» после четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.
На вершину рейтинга поднялся нападающий «Баварии» Гарри Кейн, который вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов.
На второе место сместился лучший бомбардир Ла Лиги Килиан Мбаппе. Тройку списка закрыл лидер «Барселоны» Ламин Ямаль.
В пятерку списка также вошли Майкл Олисе из «Баварии» и действующий обладатель награды Усман Дембеле.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг «Золотого мяча»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
