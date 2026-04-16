Вингер киевского «Динамо» Назар Волошин попробовал себя на баскетбольной площадке между матчами столичного клуба.

Молодой футболист посетил тренировку медийной команды «Рентген», где продемонстрировал свои способности в другом виде спорта.

После разминки Волошин провёл баскетбольный спарринг с партнерами, получив несколько советов от коллеги.

В этом сезоне на клубном уровне Назар провел 35 матчей, в которых оформил шесть голов и девять ассистов.

ВИДЕО. Игрок Динамо сменил вид спорта. Взял в руки баскетбольный мяч