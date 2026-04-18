Футболиста сборной Украины обвинили в провале европейского гранда
В Испании считают Лунина главным виновником неудачной игры против «Баварии»
После вылета мадридского «Реала» из Лиги чемпионов дискуссии вокруг причин поражения продолжаются. Журналист Сиро Лопес заявил, что ключевым фактором стала не работа арбитра и не ошибки обороны, а отсутствие основного вратаря.
«Конечно, судейство неприемлемо и оказало решающее влияние. Но также решающей является ошибка Андрея Лунина. Первые два гола «Баварии» во втором матче – это следствие двух ошибок защиты «Реала».
Мы проиграли не только из-за судейской ошибки, которая была очевидной, но и потому, что не было Куртуа. Лунин доказал, что лучший игрок «Реала» – это Куртуа», – отметил журналист.
