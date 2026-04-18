Футболиста сборной Украины обвинили в провале европейского гранда

После вылета мадридского «Реала» из Лиги чемпионов дискуссии вокруг причин поражения продолжаются. Журналист Сиро Лопес заявил, что ключевым фактором стала не работа арбитра и не ошибки обороны, а отсутствие основного вратаря.

«Конечно, судейство неприемлемо и оказало решающее влияние. Но также решающей является ошибка Андрея Лунина. Первые два гола «Баварии» во втором матче – это следствие двух ошибок защиты «Реала».

Мы проиграли не только из-за судейской ошибки, которая была очевидной, но и потому, что не было Куртуа. Лунин доказал, что лучший игрок «Реала» – это Куртуа», – отметил журналист.