Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболиста сборной Украины обвинили в провале европейского гранда
18 апреля 2026, 05:32
Футболиста сборной Украины обвинили в провале европейского гранда

В Испании считают Лунина главным виновником неудачной игры против «Баварии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

После вылета мадридского «Реала» из Лиги чемпионов дискуссии вокруг причин поражения продолжаются. Журналист Сиро Лопес заявил, что ключевым фактором стала не работа арбитра и не ошибки обороны, а отсутствие основного вратаря.

«Конечно, судейство неприемлемо и оказало решающее влияние. Но также решающей является ошибка Андрея Лунина. Первые два гола «Баварии» во втором матче – это следствие двух ошибок защиты «Реала».

Мы проиграли не только из-за судейской ошибки, которая была очевидной, но и потому, что не было Куртуа. Лунин доказал, что лучший игрок «Реала» – это Куртуа», – отметил журналист.

Бавария Реал Мадрид Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов
Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
Клуб расстанется с Карвахалем и Алабой

Команду может возглавить Мальдера

Та поставте ви іншого воротаря в основу і перевірете
