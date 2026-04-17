Лунин услышал вывод после фиаско Реала от Баварии

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» победила мадридский «Реал» со счетом 4:3 и по сумме двух матчей (6:4) вышла в полуфинал турнира.

В стартовом составе «Реала» сыграл украинский вратарь Андрей Лунин. Он пропустил четыре мяча, сделал четыре сейва, имел 52% точности передач и совершил 45 касаний мяча.

Испанское издание Marca оценило его выступление довольно критично.

«Лунин в значительной степени способствовал тому, что «Бавария» сравняла счет. Он не спас в моменте с голом Луиса Диаса. Хотя Милитао и коснулся мяча, Лунин мог сыграть лучше. С Куртуа в воротах «Реал», скорее всего, прошел бы дальше», – отмечает издание.