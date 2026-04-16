Первый на выход. Реал выбрал, кто точно уйдет летом после провала в ЛЧ
Королевский клуб избавится от Эдуардо Камавинга
Мадридский «Реал» летом попытается продать французского полузащитника Эдуардо Камавинга, сообщает испанское издание Sport.es.
По информации источника, 23-летний футболист занимает первое место в «черном списке» королевского клуба. «Сливочные» приложат все усилия, чтобы избавиться от игрока, получившего красную карточку в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (3:4, 4:6 по сумме матчей).
В сезоне 2025/26 Эдуардо Камавинга провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Василий служит в церкви