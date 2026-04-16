  4. Первый на выход. Реал выбрал, кто точно уйдет летом после провала в ЛЧ
16 апреля 2026, 21:16
Первый на выход. Реал выбрал, кто точно уйдет летом после провала в ЛЧ

Королевский клуб избавится от Эдуардо Камавинга

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Мадридский «Реал» летом попытается продать французского полузащитника Эдуардо Камавинга, сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, 23-летний футболист занимает первое место в «черном списке» королевского клуба. «Сливочные» приложат все усилия, чтобы избавиться от игрока, получившего красную карточку в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (3:4, 4:6 по сумме матчей).

В сезоне 2025/26 Эдуардо Камавинга провел 37 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: Sport.es
