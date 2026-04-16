ФЕДОРЧУК: «Ребров – маленький Наполеон»

Эксперт Олег Федорчук подверг критике наставника сборной Украины Сергея Реброва после матча со шведами (1:3).

«Бывает так, как у врача. Ты приходишь, и твой родственник болен, и ты спрашиваешь: «Как он?» А он говорит банально: «Позитивная динамика». А мы не видим положительную динамику в сборной. И это не эта игра. Я дал интервью, что после Бельгии что-то нужно делать, а потом, когда на Евро провалились и тренер сборной не сделал выводов вообще, и тех же Сидорчука и Степаненко продолжал вызывать, я на всю страну сказал: «Надо делать выводы, потому что тренер не делает выводы вообще», – заявил Федорчук.

«Это наводит меня на такое чувство, что он маленький Наполеон, на которого больше нет руководителей. И он очень уверен, даже самоуверен, и мы видим результат этой самоуверенности. Я всегда говорю, что самые плохие партнеры – троечники или двоечники. Он знает, что он двоечник, он уверен в себе, а троечники полагают, что они все знают. Думаю, это его финал. Если этот финал будет продолжен, это будет уже не комедия, это будет фарс», – добавил Федорчук.

Сергей Ребров останется главным тренером сборной как минимум до лета 2026 года.