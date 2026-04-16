Суркис третий раз кряду сыграл на ноль. Динамо U-19 в погоне за Шахтером

Динамо U-19 в матче юношеского чемпионата Украины обыграло Зарю со счетом 1:0. Отмечается, что вратарь киевлян Вячеслав Суркис третий раз кряду сыграл но ноль.

Команда продолжает погоню за Шахтером U-19, у которого на три очка больше при матче в запасе.

Национальная лига U19, 24-й тур

Динамо – Заря 1:0

Гол: Лобко, 79

Динамо: 71.Суркис (к) – 11.Губенко, 3.Дехтяр, 6.Иваськив, 15.Дикий – 18.Озимай, 20.Федоренко (30.Романюк, 87), 8.Люсин, 28.Саване (10.Пашко, 63), 21.Бекерський (28.Жданов, 76) – 9.Лобко (27.Квиквиния, 87)

Заря: 21.Чудаса – 8.Шеремета (20.Карпин, 71), 4.Борис, 2.Прийма, 18.Поплавский – 11.Денис Стрюк (7.Каменев, 71), 14.Лопатин, 23.Шевченко, 17.Рыбчак (6.Соломаха, 71)– 10.Ярошенко, 9.Богдан Стрюк