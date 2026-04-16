  Артем СТЕПАНОВ: «Я не скоро забуду этот момент»
Нидерланды
16 апреля 2026, 16:41 | Обновлено 16 апреля 2026, 17:02
Артем СТЕПАНОВ: «Я не скоро забуду этот момент»

Украинский нападающий рассказал о своем пребывании в «Утрехте»

16 апреля 2026, 16:41 | Обновлено 16 апреля 2026, 17:02
551
0
Артем СТЕПАНОВ: «Я не скоро забуду этот момент»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский нападающий «Утрехта» Артем Степанов рассказал о своем пребывании в нидерландском клубе:

«Я всегда думаю о том, чтобы забить гол. Всегда. Это работа нападающего. В конце концов, главное – это команда. Мы хотим побеждать, подняться как можно выше. Но нападающий должен забивать.

Атмосфера на нашем стадионе потрясающая. Было невероятно забить на «Гальгенварде». Я не скоро забуду этот момент. Конечно, я хочу забивать голы. В то же время я хочу быть полезным для команды. Это самое важное. У нас есть цель на этот сезон, и я хочу внести свой вклад.

Я безмерно благодарен за то, что я здесь. За то, что могу играть за этот клуб, для этих болельщиков. Для меня это идеальное место. Спасибо»

В текущем сезоне на счету Артема Степанова 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться шестью голами и двумя ассистами.

Ранее тренер «Утрехта» прокомментировал игру Артема Степанова в матче с «Телстаром».

