Карпаты усилятся украинским защитником летом

Украинский защитник «Зари» Роман Вантух продолжит карьеру в составе львовских «Карпат». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 27-летний футболист, у которого уже летом истекает соглашение с луганским клубом, присоединится ко «львам» на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету Романа Вантуха 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что против «Динамо» «Заря» сыграет без пятерых футболистов.