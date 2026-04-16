Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты усилятся украинским защитником летом
Украина. Премьер лига
16 апреля 2026, 16:10
752
0

Карпаты усилятся украинским защитником летом

Ряды львовского клуба пополнит Роман Вантух

16 апреля 2026, 16:10 |
752
0
Карпаты усилятся украинским защитником летом
ФК Заря. Роман Вантух

Украинский защитник «Зари» Роман Вантух продолжит карьеру в составе львовских «Карпат». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 27-летний футболист, у которого уже летом истекает соглашение с луганским клубом, присоединится ко «львам» на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету Романа Вантуха 17 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что против «Динамо» «Заря» сыграет без пятерых футболистов.

По теме:
Суркис третий раз кряду сыграл на ноль. Динамо U-19 в погоне за Шахтером
Манчестер Юнайтед попрощается с голкипером. Соглашение достигнуто
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
Роман Вантух Заря Луганск Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Футбол | 16 апреля 2026, 08:02 18
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией

Украинец пропустил четыре гола

Не проблема Арбелоа. 14 мыслей о матче Баварии и Реала
Футбол | 16 апреля 2026, 11:45 12
Не проблема Арбелоа. 14 мыслей о матче Баварии и Реала
Не проблема Арбелоа. 14 мыслей о матче Баварии и Реала

У немцев стальной подбородок, а у испанцев – нездоровая страсть к сохранению своей идентичности

Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 08:49
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Евро-2026. Сборная Украины U-19 узнала соперников на групповом этапе
Футбол | 16.04.2026, 14:45
Евро-2026. Сборная Украины U-19 узнала соперников на групповом этапе
Евро-2026. Сборная Украины U-19 узнала соперников на групповом этапе
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Бокс | 16.04.2026, 07:32
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
15.04.2026, 09:13 41
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 10
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
14.04.2026, 21:44 1
Другие виды
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
15.04.2026, 06:32 8
Футбол
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
15.04.2026, 08:11 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем