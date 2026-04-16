  ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Манчестер Сити покинет английский клуб
16 апреля 2026, 17:07
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Манчестер Сити покинет английский клуб

Бернарду Силва летом станет свободным агентом

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Португальский полузащитник Бернарду Силва заявил о том, что летом покинет «Манчестер Сити»:

«Когда я приехал 9 лет назад, я следовал мечте маленького мальчика – добиться успеха в жизни, достичь великих целей. Этот город и этот клуб дали мне гораздо больше, чем я мог себе представить, гораздо больше, чем я когда-либо надеялся. То, что мы выиграли и достигли вместе, — это наследие, которое я навсегда сохраню в своём сердце.

Через несколько месяцев настанет время прощаться с городом, где мы не только так много выиграли как футбольный клуб, но и где я создал свою семью.

Болельщикам – ваша безоговорочная поддержка на протяжении всех этих лет – это то, что я никогда не забуду. Моей главной целью как игрока всегда было играть с страстью, чтобы вы могли гордиться и чувствовать, что я достойно представляю вас на поле.

Надеюсь, вы чувствовали это в каждом матче. Я пришел как игрок «Манчестер Сити», а ухожу как один из вас – болельщик «Ман Сити» на всю жизнь. Продолжайте поддерживать эту молодую команду, и я уверен, что она подарит вам еще много прекрасных воспоминаний в будущем.

Клубу, Пепу, тренерскому штабу и всем моим партнерам за эти 9 лет – спасибо за все воспоминания и за то, что позволили мне быть частью этого путешествия так долго. Атмосфера, которую мы создавали каждый день на тренировочной базе, заставляла меня чувствовать себя как дома и частью большой семьи. Давайте вместе насладимся этими последними неделями и поборемся за то, что еще может принести нам этот сезон».

За «Манчестер Сити» Бернарду Силва повел 451 матч, в которых отличился 76 голами и 77 ассистами. СС командой он завоевал шесть титулов АПЛ и одну Лигу чемпионов.

Ранее Жереми Доку прокомментировал поражение «Арсенала» от «Борнмута».

Бернарду Силва Манчестер Сити свободный агент Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Манчестер Сити
