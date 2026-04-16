Питер Итодо стал автором третьего хет-трика сезона-2025/26

22-летний нигерийский нападающий «Металлиста 1925» Питер Итодо стал автором 3-го хет-трика сезона-2025/26 и 9-го «трюка со шляпой» африканцев в чемпионатах Украины. При этом он первым сумел забить три мяча за матч среди игроков харьковчан.

К слову, легионеры из дальнего зарубежья становились авторами хет-триков в 17 клубах элитного дивизиона, но только в трех из них премьерный «трюк со шляпой» исполняли футболисты с Черного континента. Помимо Итодо, это нигериец Лаки Идахор из «Таврии» и ганец Кваме Карикари из каменской «Стали».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные хет-трики легионеров из дальнего зарубежья в клубах УПЛ