Питер Итодо стал автором третьего хет-трика сезона-2025/26
Легионеры из дальнего зарубежья исполняли «трюк со шляпой» в 17 клубах УПЛ
22-летний нигерийский нападающий «Металлиста 1925» Питер Итодо стал автором 3-го хет-трика сезона-2025/26 и 9-го «трюка со шляпой» африканцев в чемпионатах Украины. При этом он первым сумел забить три мяча за матч среди игроков харьковчан.
К слову, легионеры из дальнего зарубежья становились авторами хет-триков в 17 клубах элитного дивизиона, но только в трех из них премьерный «трюк со шляпой» исполняли футболисты с Черного континента. Помимо Итодо, это нигериец Лаки Идахор из «Таврии» и ганец Кваме Карикари из каменской «Стали».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные хет-трики легионеров из дальнего зарубежья в клубах УПЛ
|
Клуб
|
Дата
|
Игрок
|
Страна
|
Соперник
|
Счет
|
Шахтер
|
30.07.2000
|
Мариан САВУ
|
Румыния
|
Сталь А
|
5:2 (г)
|
Динамо
|
07.06.2002
|
Флорин ЧЕРНАТ
|
Румыния
|
Металлург М
|
6:0 (г)
|
Арсенал
|
09.11.2002
|
Мацей КОВАЛЬЧИК
|
Польша
|
Металлург З
|
5:0 (г)
|
Металлург Д
|
13.10.2006
|
Андрес МЕНДОСА
|
Перу
|
Заря
|
3:2 (д)
|
Сталь А
|
04.03.2007
|
ЖОЗЕМАР
|
Бразилия
|
Металлург Д
|
3:0 (д)
|
Таврия
|
13.05.2007
|
Лаки ИДАХОР
|
Нигерия
|
Металлург З
|
5:1 (д)
|
Металлист
|
08.05.2011
|
Джонатан КРИСТАЛЬДО
|
Аргентина
|
Волынь
|
5:1 (г)
|
Карпаты
|
04.11.2012
|
ЛУКАС
|
Испания
|
Кривбасс
|
6:0 (д)
|
Днепр
|
15.04.2014
|
МАТЕУС
|
Бразилия
|
Волынь
|
5:1 (д)
|
Сталь Км
|
18.03.2017
|
Кваме КАРИКАРИ
|
Гана
|
Александрия
|
4:1 (д)
|
Олимпик
|
16.07.2020
|
Шахаб ЗАХЕДИ
|
Иран
|
Львов
|
5:1 (г)
|
Заря
|
07.11.2021
|
Шахаб ЗАХЕДИ
|
Иран
|
Верес
|
3:0 (д)
|
Рух
|
09.09.2022
|
ТАЛЛЕС
|
Бразилия
|
Заря
|
3:1 (д)
|
Днепр-1
|
03.05.2023
|
ПЕГЛОУ
|
Бразилия
|
Металлист
|
5:0 (д)
|
Александрия
|
09.11.2024
|
МИГЕЛ КАМПУШ
|
Португалия
|
Карпаты (2020)
|
3:0 (д)
|
Карпаты (2020)
|
30.03.2025
|
БРУНИНЬЮ
|
Бразилия
|
Черноморец
|
4:0 (д)
|
Металлист 1925
|
15.04.2026
|
Питер ИТОДО
|
Нигерия
|
Верес
|
4:0 (д)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
PlayCity оштрафовало донецкий клуб на 5 миллионов гривен
В полуфиналах сыграют: ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал