Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Питер Итодо стал автором третьего хет-трика сезона-2025/26
Украина. Премьер лига
16 апреля 2026, 13:06 | Обновлено 16 апреля 2026, 13:12
163
0

Легионеры из дальнего зарубежья исполняли «трюк со шляпой» в 17 клубах УПЛ

22-летний нигерийский нападающий «Металлиста 1925» Питер Итодо стал автором 3-го хет-трика сезона-2025/26 и 9-го «трюка со шляпой» африканцев в чемпионатах Украины. При этом он первым сумел забить три мяча за матч среди игроков харьковчан.

К слову, легионеры из дальнего зарубежья становились авторами хет-триков в 17 клубах элитного дивизиона, но только в трех из них премьерный «трюк со шляпой» исполняли футболисты с Черного континента. Помимо Итодо, это нигериец Лаки Идахор из «Таврии» и ганец Кваме Карикари из каменской «Стали».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные хет-трики легионеров из дальнего зарубежья в клубах УПЛ

Клуб

Дата

Игрок

Страна

Соперник

Счет

Шахтер

30.07.2000

Мариан САВУ

Румыния

Сталь А

5:2 (г)

Динамо

07.06.2002

Флорин ЧЕРНАТ

Румыния

Металлург М

6:0 (г)

Арсенал

09.11.2002

Мацей КОВАЛЬЧИК

Польша

Металлург З

5:0 (г)

Металлург Д

13.10.2006

Андрес МЕНДОСА

Перу

Заря

3:2 (д)

Сталь А

04.03.2007

ЖОЗЕМАР

Бразилия

Металлург Д

3:0 (д)

Таврия

13.05.2007

Лаки ИДАХОР

Нигерия

Металлург З

5:1 (д)

Металлист

08.05.2011

Джонатан КРИСТАЛЬДО

Аргентина

Волынь

5:1 (г)

Карпаты

04.11.2012

ЛУКАС

Испания

Кривбасс

6:0 (д)

Днепр

15.04.2014

МАТЕУС

Бразилия

Волынь

5:1 (д)

Сталь Км

18.03.2017

Кваме КАРИКАРИ

Гана

Александрия

4:1 (д)

Олимпик

16.07.2020

Шахаб ЗАХЕДИ

Иран

Львов

5:1 (г)

Заря

07.11.2021

Шахаб ЗАХЕДИ

Иран

Верес

3:0 (д)

Рух

09.09.2022

ТАЛЛЕС

Бразилия

Заря

3:1 (д)

Днепр-1

03.05.2023

ПЕГЛОУ

Бразилия

Металлист

5:0 (д)

Александрия

09.11.2024

МИГЕЛ КАМПУШ

Португалия

Карпаты (2020)

3:0 (д)

Карпаты (2020)

30.03.2025

БРУНИНЬЮ

Бразилия

Черноморец

4:0 (д)

Металлист 1925

15.04.2026

Питер ИТОДО

Нигерия

Верес

4:0 (д)

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем