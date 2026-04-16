  70 голов Мбаппе в Лиге чемпионов. Кому забивал?
16 апреля 2026, 13:04 | Обновлено 16 апреля 2026, 13:05
Вспомним все команды в ЛЧ, в матчах с которыми отмечался забитыми мячами французский нападающий

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе, как мы уже сообщали ранее, стал 6-м игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 70+ голов в турнире.

Француз больше всего забивал в ЛЧ в ворота Манчестер Сити (7), Барселоны (6), Брюгге (5) и Баварии (5).

Вспомним все команды, кому забивал Мбаппе в Лиге чемпионов.

70 голов Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов

  • 7 – Манчестер Сити
  • 6 – Барселона
  • 5 – Брюгге, Бавария
  • 4 – Ювентус, Боруссия Дортмунд, Олимпиакос
  • 3 – Реал, Маккаби Хайфа, Реал Сосьедад, Кайрат, Бенфика
  • 2 – Селтик, Црвена Звезда, Истанбул Башакшехир, Марсель, Монако
  • 1 – Андерлехт, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Галатасарай, РБ Лейпциг, Милан, Ньюкасл Юнайтед, Штутгарт, Аталанта, РБ Зальцбург
По теме:
Звонок Чеферину и скандал в подтрибунке. Лапорта разгневан судейством
Артета дважды подряд вывел английский клуб в полуфинал Лиги чемпионов
Арда Гюлер установил ряд достижений в игре против Баварии
статистика Лига чемпионов Реал Мадрид Реал - Бавария Килиан Мбаппе
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер
Футбол | 16 апреля 2026, 07:49 17
Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер
Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер

Авторитетный тренер считает, что на чужом поле команда Арды Турана не проиграет

Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Футбол | 16 апреля 2026, 08:49 12
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии

Тренер разочарован действиями арбитра

Из жизни ушел легендарный игрок Реала. Завоевал пять еврокубков
Футбол | 16.04.2026, 12:17
Из жизни ушел легендарный игрок Реала. Завоевал пять еврокубков
Из жизни ушел легендарный игрок Реала. Завоевал пять еврокубков
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Бокс | 16.04.2026, 07:32
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 07:00
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
15.04.2026, 06:32 7
Футбол
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 14
Футбол
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 9
Футбол
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
15.04.2026, 09:13 39
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
15.04.2026, 23:59 48
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
