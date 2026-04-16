Лига чемпионов16 апреля 2026, 13:04 | Обновлено 16 апреля 2026, 13:05
70 голов Мбаппе в Лиге чемпионов. Кому забивал?
Вспомним все команды в ЛЧ, в матчах с которыми отмечался забитыми мячами французский нападающий
Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе, как мы уже сообщали ранее, стал 6-м игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 70+ голов в турнире.
Француз больше всего забивал в ЛЧ в ворота Манчестер Сити (7), Барселоны (6), Брюгге (5) и Баварии (5).
Вспомним все команды, кому забивал Мбаппе в Лиге чемпионов.
70 голов Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов
- 7 – Манчестер Сити
- 6 – Барселона
- 5 – Брюгге, Бавария
- 4 – Ювентус, Боруссия Дортмунд, Олимпиакос
- 3 – Реал, Маккаби Хайфа, Реал Сосьедад, Кайрат, Бенфика
- 2 – Селтик, Црвена Звезда, Истанбул Башакшехир, Марсель, Монако
- 1 – Андерлехт, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Галатасарай, РБ Лейпциг, Милан, Ньюкасл Юнайтед, Штутгарт, Аталанта, РБ Зальцбург
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 апреля 2026, 07:49 17
Авторитетный тренер считает, что на чужом поле команда Арды Турана не проиграет
Футбол | 16 апреля 2026, 08:49 12
Тренер разочарован действиями арбитра
Футбол | 16.04.2026, 12:17
Бокс | 16.04.2026, 07:32
Футбол | 16.04.2026, 07:00
