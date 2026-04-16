16 апреля 2026, 14:27 | Обновлено 16 апреля 2026, 14:28
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками

Клуб близок к двум сезонам кряду без трофеев

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

Мадридский «Реал» может попрощаться сразу с четырьмя футболистами уже ближайшим летом. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, после того, как команда вылетела от «Баварии» из Лиги чемпионов, тем самым почти потеряв шансы на трофеи в текущем сезоне, «сливочные» могут попрощаться с четырьмя игроками: Давид Алаба, Дани Себальос, Дани Карвахаль и Эдуардо Камавинга.

Прощание с первыми двумя уже практически гарантировано, а вот будущее Карвахаля и Камавинги еще до конца не ясно, но они близки к уходу.

Ранее Уэсли Снейдер проехался по футболисту «Реала».

Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией
Мирон МАРКЕВИЧ: «Бавария допускала меньше ошибок, чем Реал»
ОФИЦИАЛЬНО. Звезда Ливерпуля и сборной Франции получил серьезную травму
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Футбол | 16 апреля 2026, 00:49 10
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
Футбол | 16 апреля 2026, 07:00 0
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии
В Реале нашли футболиста, виновного в поражении от Баварии

Камавинга досрочно покинул поле

АЗ выйдет на Шахтер без трех важных футболистов. Это стратегия тренера
Футбол | 16.04.2026, 12:12
АЗ выйдет на Шахтер без трех важных футболистов. Это стратегия тренера
АЗ выйдет на Шахтер без трех важных футболистов. Это стратегия тренера
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Футбол | 15.04.2026, 16:35
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Экспертное мнение: у Динамо есть внутренние проблемы
Футбол | 16.04.2026, 08:32
Экспертное мнение: у Динамо есть внутренние проблемы
Экспертное мнение: у Динамо есть внутренние проблемы
верните Крооса, без него центр проходной двор
Популярные новости
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
15.04.2026, 08:11 6
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 13
Футбол
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
14.04.2026, 09:37 5
Футбол
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
15.04.2026, 03:02 10
Футбол
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
15.04.2026, 09:13 40
Футбол
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
14.04.2026, 21:44 1
Другие виды
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
15.04.2026, 23:59 48
Футбол
