После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
Клуб близок к двум сезонам кряду без трофеев
Мадридский «Реал» может попрощаться сразу с четырьмя футболистами уже ближайшим летом. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, после того, как команда вылетела от «Баварии» из Лиги чемпионов, тем самым почти потеряв шансы на трофеи в текущем сезоне, «сливочные» могут попрощаться с четырьмя игроками: Давид Алаба, Дани Себальос, Дани Карвахаль и Эдуардо Камавинга.
Прощание с первыми двумя уже практически гарантировано, а вот будущее Карвахаля и Камавинги еще до конца не ясно, но они близки к уходу.
Ранее Уэсли Снейдер проехался по футболисту «Реала».
