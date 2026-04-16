После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками

Мадридский «Реал» может попрощаться сразу с четырьмя футболистами уже ближайшим летом. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, после того, как команда вылетела от «Баварии» из Лиги чемпионов, тем самым почти потеряв шансы на трофеи в текущем сезоне, «сливочные» могут попрощаться с четырьмя игроками: Давид Алаба, Дани Себальос, Дани Карвахаль и Эдуардо Камавинга.

Прощание с первыми двумя уже практически гарантировано, а вот будущее Карвахаля и Камавинги еще до конца не ясно, но они близки к уходу.

