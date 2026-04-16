Виктор ЛЕОНЕНКО: «Игроки ошибаются, а судьи – чудят»

Легенда киевского Динамо Виктор Леоненко выбрал своих фаворитов в полуфиналах нынешнего сезона Лиги чемпионов. Виктор снова заговорил об арбитрах и большом количестве ошибок.

– Уже определились полуфиналисты Лиги чемпионов. ПСЖ сыграет с Баварией. Чего нам ждать от этой пары?

– Здесь 50 на 50. И одна команда много ошибается, и другая. Я не люблю предрекать, особенно когда ошибаются и игроки, и вратари, и судьи чудят. За кого буду болеть? Я болею за качественный футбол. Вчера я Лигу чемпионов не увидел, это были хоккейные счета и сплошные ошибки.

– Во втором полуфинале встретятся Атлетико и Арсенал. Что скажете об этом противостоянии?

– Мне кажется, что Арсенал должен пройти. Хотя их и трясет в чемпионате, где они теряют очки, но в Лиге чемпионов они идут ровно, почти не пропускают. Так что у них больше шансов на финал, – сказал Виктор.

Финал Лиги чемпионов запланирован на субботу, 30 мая