  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Игроки ошибаются, а судьи – чудят»
16 апреля 2026, 13:07 | Обновлено 16 апреля 2026, 13:50
738
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Игроки ошибаются, а судьи – чудят»

Виктор поразмыслил, кто выйдет в финал Лиги чемпионов

ФК Динамо Киев. Виктор Леоненко

Легенда киевского Динамо Виктор Леоненко выбрал своих фаворитов в полуфиналах нынешнего сезона Лиги чемпионов. Виктор снова заговорил об арбитрах и большом количестве ошибок.

– Уже определились полуфиналисты Лиги чемпионов. ПСЖ сыграет с Баварией. Чего нам ждать от этой пары?

– Здесь 50 на 50. И одна команда много ошибается, и другая. Я не люблю предрекать, особенно когда ошибаются и игроки, и вратари, и судьи чудят. За кого буду болеть? Я болею за качественный футбол. Вчера я Лигу чемпионов не увидел, это были хоккейные счета и сплошные ошибки.

– Во втором полуфинале встретятся Атлетико и Арсенал. Что скажете об этом противостоянии?

– Мне кажется, что Арсенал должен пройти. Хотя их и трясет в чемпионате, где они теряют очки, но в Лиге чемпионов они идут ровно, почти не пропускают. Так что у них больше шансов на финал, – сказал Виктор.

В полуфинале Лиги чемпионов Бавария сыграет против ПСЖ, а в другой полуфинальной дуэли встретятся Арсенал и Атлетико. Финал Лиги чемпионов запланирован на субботу, 30 мая

Виктор Леоненко Бавария ПСЖ Лига чемпионов Атлетико Мадрид Арсенал Лондон
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
"Вчора я Лігу чемпіонів не побачив, це були хокейні рахунки і суцільні помилки."
Вчора був "хокейний рахунок" 0:0?
