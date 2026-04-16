Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал не определился по поводу тренера. Возникла одна проблема
Испания
16 апреля 2026, 16:31 | Обновлено 16 апреля 2026, 16:50
1

Реал не определился по поводу тренера. Возникла одна проблема

Арбелоа пользуется доверием игроков

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

По информации испанских СМИ, Реал еще не принял окончательное решение по поводу тренера Альваро Арбелоа.

Команда вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов от Баварии, а в чемпионате Испании отстает от лидера Барселоны на 9 очков, что во многом закончило чемпионскую гонку.

Несмотря на такие результаты, руководство мадридцев не готово прямо сейчас объявить об уходе Арбелоа.

Важным фактором является мнение игроков: сообщается, что команда поддерживает наставника и полностью довольна тем, как специалист руководит коллективом.

При этом Реал пока не имеет кандидатов на полноценную замену, поэтому сейчас ждать увольнения не стоит.

По теме:
Альваро Арбелоа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Якщо домовляться з кимось авторитетним, то Арбелоа безумовно звільнять
Ответить
0
Популярные новости
Другие виды
Футбол
Футбол
Футбол
Бокс
Футбол
Футбол
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем