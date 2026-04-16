Реал не определился по поводу тренера. Возникла одна проблема

По информации испанских СМИ, Реал еще не принял окончательное решение по поводу тренера Альваро Арбелоа.

Команда вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов от Баварии, а в чемпионате Испании отстает от лидера Барселоны на 9 очков, что во многом закончило чемпионскую гонку.

Несмотря на такие результаты, руководство мадридцев не готово прямо сейчас объявить об уходе Арбелоа.

Важным фактором является мнение игроков: сообщается, что команда поддерживает наставника и полностью довольна тем, как специалист руководит коллективом.

При этом Реал пока не имеет кандидатов на полноценную замену, поэтому сейчас ждать увольнения не стоит.