Реал не определился по поводу тренера. Возникла одна проблема
Арбелоа пользуется доверием игроков
По информации испанских СМИ, Реал еще не принял окончательное решение по поводу тренера Альваро Арбелоа.
Команда вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов от Баварии, а в чемпионате Испании отстает от лидера Барселоны на 9 очков, что во многом закончило чемпионскую гонку.
Несмотря на такие результаты, руководство мадридцев не готово прямо сейчас объявить об уходе Арбелоа.
Важным фактором является мнение игроков: сообщается, что команда поддерживает наставника и полностью довольна тем, как специалист руководит коллективом.
При этом Реал пока не имеет кандидатов на полноценную замену, поэтому сейчас ждать увольнения не стоит.
If you found an error, please
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
