Три тренера-полуфиналиста ЛЧ входят в топ-10 важного рейтинга турнира

Определились все участники полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2025/26. Ими стали ПСЖ, Атлетико, Бавария и Арсенал.

Тренеры этих команд входят в топ-10 разных исторических рейтингов в истории турнира.

Как мы уже сообщали ранее, Диего Симеоне входит в число лучших тренеров Лиги чемпионов по суммарному количеству набранных очков в турнире.

Другие три специалиста, Венсан Компани, Микель Артета и Луис Энрике, входят в топ-10 тренеров с самым большим средним количеством набранных очков за игру.

В активе наставника Баварии 2.27 очков за матч, Арсенала – 2.17, ПСЖ – 2.05.

Рекорд Лиги чемпионов по этому показателю принадлежит немцу Ханси Флику (2.30).

Тренеры с наибольшим средним количеством набранных очков за игру в Лиге чемпионов (минимум 25 матчей)