Три тренера-полуфиналиста ЛЧ входят в топ-10 важного рейтинга турнира
Вспомним лучших тренеров в истории Лиги чемпионов по среднему количеству набранных очков за матч
Определились все участники полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2025/26. Ими стали ПСЖ, Атлетико, Бавария и Арсенал.
Тренеры этих команд входят в топ-10 разных исторических рейтингов в истории турнира.
Как мы уже сообщали ранее, Диего Симеоне входит в число лучших тренеров Лиги чемпионов по суммарному количеству набранных очков в турнире.
Другие три специалиста, Венсан Компани, Микель Артета и Луис Энрике, входят в топ-10 тренеров с самым большим средним количеством набранных очков за игру.
В активе наставника Баварии 2.27 очков за матч, Арсенала – 2.17, ПСЖ – 2.05.
Рекорд Лиги чемпионов по этому показателю принадлежит немцу Ханси Флику (2.30).
Тренеры с наибольшим средним количеством набранных очков за игру в Лиге чемпионов (минимум 25 матчей)
- 2.30 – Ханси Флик (Германия)
- 2.27 – Венсан Компани (Бельгия)
- 2.26 – Юпп Хайнкес (Германия)
- 2.17 – Микель Артета (Испания)
- 2.05 – Луис Энрике (Испания)
- 2.05 – Франк Райкард (Нидерланды)
- 2.04 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 2.02 – Зинедин Зидан (Франция)
- 1.97 – Луи ван Гал (Нидерланды)
- 1.96 – Томас Тухель (Германия)
