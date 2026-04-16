Легенда Шахтера: «Мне очень понравились эти слова Дарио Срны»
Юрий Вирт отметил тяжелый график матчей донецкого Шахтера
Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт отметил тяжелый график матчей донецкого Шахтера, похвалив Дарио Срну, ныне работающего спортивным директором «горняков».
«Только в понедельник у Шахтера была сложная игра на внутренней арене [матч 23-го тура УПЛ против ЛНЗ] и, конечно же, вояж в Черкассы свежести игрокам «горняков» не добавил.
Но, знаете ли, мне очень понравились слова спортивного директора донецкой команды Дарио Срны перед матчем с ЛНЗ. Он также сказал, что игроки Шахтера не должны жаловаться на проблемы с логистикой, переезды и перелеты – оправдывать какие-то неудачи этими факторами.
Срна всегда был бойцом, воином на поле и, надеюсь, он такой же боевой настрой привьет и нынешним игрокам Шахтера. Конечно, у команды есть сложный график и логистика, но все игроки команды Арды Турана профи, а потому должны подстраиваться под обстоятельства», – сказал Вирт.
Матч АЗ – Шахтер запланирован на четверг, 16 апреля. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.
