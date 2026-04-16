Легенда Шахтера: «Мне очень понравились эти слова Дарио Срны»

Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт отметил тяжелый график матчей донецкого Шахтера, похвалив Дарио Срну, ныне работающего спортивным директором «горняков».

«Только в понедельник у Шахтера была сложная игра на внутренней арене [матч 23-го тура УПЛ против ЛНЗ] и, конечно же, вояж в Черкассы свежести игрокам «горняков» не добавил.

Но, знаете ли, мне очень понравились слова спортивного директора донецкой команды Дарио Срны перед матчем с ЛНЗ. Он также сказал, что игроки Шахтера не должны жаловаться на проблемы с логистикой, переезды и перелеты – оправдывать какие-то неудачи этими факторами.

Срна всегда был бойцом, воином на поле и, надеюсь, он такой же боевой настрой привьет и нынешним игрокам Шахтера. Конечно, у команды есть сложный график и логистика, но все игроки команды Арды Турана профи, а потому должны подстраиваться под обстоятельства», – сказал Вирт.

Матч АЗ – Шахтер запланирован на четверг, 16 апреля. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.