Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера: «Мне очень понравились эти слова Дарио Срны»
Украина. Премьер лига
16 апреля 2026, 11:02 | Обновлено 16 апреля 2026, 11:35
683
0

Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт отметил тяжелый график матчей донецкого Шахтера, похвалив Дарио Срну, ныне работающего спортивным директором «горняков».

«Только в понедельник у Шахтера была сложная игра на внутренней арене [матч 23-го тура УПЛ против ЛНЗ] и, конечно же, вояж в Черкассы свежести игрокам «горняков» не добавил.

Но, знаете ли, мне очень понравились слова спортивного директора донецкой команды Дарио Срны перед матчем с ЛНЗ. Он также сказал, что игроки Шахтера не должны жаловаться на проблемы с логистикой, переезды и перелеты – оправдывать какие-то неудачи этими факторами.

Срна всегда был бойцом, воином на поле и, надеюсь, он такой же боевой настрой привьет и нынешним игрокам Шахтера. Конечно, у команды есть сложный график и логистика, но все игроки команды Арды Турана профи, а потому должны подстраиваться под обстоятельства», – сказал Вирт.

Матч АЗ – Шахтер запланирован на четверг, 16 апреля. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.

Дарио Срна Юрий Вирт АЗ Алкмаар Лига конференций Шахтер Донецк АЗ Алкмаар - Шахтер
Олег Вахоцкий Источник: BLIK
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем