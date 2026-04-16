Легенда Шахтера дал совет Турану перед матчем против АЗ: «Он должен...»

Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги конференций, где «горняки» сыграют против АЗ, дав совет Арде Турану.

«Думаю, что фаворит на проход в полуфинал после первого матча между Шахтером и АЗ (3:0) более чем очевиден, но дело еще не сделано, его нужно довести до логического завершения – выхода в полуфинал.

Арда Туран должна выбить из голов своих игроков все лишние мысли, которые могут сидеть там, зарядить их, настроить на максимально серьезный лад.

У «горняков» уже был горький опыт в этом сезоне, когда имели комфортное преимущество над Лехом после первого матча 1/8 финала (3:1) и чуть не упустили гандикап в два гола в ответном поединке (1:2).

Уверен, что после этой игры были сделаны правильные выводы. Молодые бразильцы должны понять, что не бывает проходных матчей в еврокубках, особенно в стадии плей-офф. АЗ – очень непростая команда

Считаю, что игра в Алкмааре будет проходить примерно по такому же сценарию, как и первый матч между АЗ и Шахтером. То есть обе команды не будут закрываться в защите. Мой прогноз – боевая ничья 1:1 или 2:2», – сказал Вирт.

Матч АЗ – Шахтер запланирован на четверг, 16 апреля. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.