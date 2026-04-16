16 апреля 2026, 09:33 | Обновлено 16 апреля 2026, 09:36
Легенда Шахтера дал совет Турану перед матчем против АЗ: «Он должен...»

Юрий Вирт верит в футболистов донецкой команды

ФК Нива. Юрий Вирт

Бывший голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги конференций, где «горняки» сыграют против АЗ, дав совет Арде Турану.

«Думаю, что фаворит на проход в полуфинал после первого матча между Шахтером и АЗ (3:0) более чем очевиден, но дело еще не сделано, его нужно довести до логического завершения – выхода в полуфинал.

Арда Туран должна выбить из голов своих игроков все лишние мысли, которые могут сидеть там, зарядить их, настроить на максимально серьезный лад.

У «горняков» уже был горький опыт в этом сезоне, когда имели комфортное преимущество над Лехом после первого матча 1/8 финала (3:1) и чуть не упустили гандикап в два гола в ответном поединке (1:2).

Уверен, что после этой игры были сделаны правильные выводы. Молодые бразильцы должны понять, что не бывает проходных матчей в еврокубках, особенно в стадии плей-офф. АЗ – очень непростая команда

Считаю, что игра в Алкмааре будет проходить примерно по такому же сценарию, как и первый матч между АЗ и Шахтером. То есть обе команды не будут закрываться в защите. Мой прогноз – боевая ничья 1:1 или 2:2», – сказал Вирт.

Матч АЗ – Шахтер запланирован на четверг, 16 апреля. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.

Легенда Шахтера: «Мне очень понравились эти слова Дарио Срны»
«Супруга спрятала валидол в тумбочку». Грачев – о матче ЛК АЗ – Шахтер
АЗ – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер
Футбол | 16 апреля 2026, 07:49 13
Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер
Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – Шахтер

Авторитетный тренер считает, что на чужом поле команда Арды Турана не проиграет

Альваро АРБЕЛОА: «Это был отличный матч. Мне больно и жалко игроков»
Футбол | 16 апреля 2026, 08:18 0
Альваро АРБЕЛОА: «Это был отличный матч. Мне больно и жалко игроков»
Альваро АРБЕЛОА: «Это был отличный матч. Мне больно и жалко игроков»

Коуч Реала пояснил вылет «сливочных» из Лиги чемпионов

Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Бокс | 16.04.2026, 07:32
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Футбол | 15.04.2026, 16:35
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Футбол | 16.04.2026, 08:49
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
15.04.2026, 23:59 44
Футбол
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
14.04.2026, 08:42 11
Футбол
Свитолина вышла в четвертьфинал пятисотника в Штутгарте, разгромив Еву Лис
Свитолина вышла в четвертьфинал пятисотника в Штутгарте, разгромив Еву Лис
15.04.2026, 23:36 6
Теннис
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 11
Футбол
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
14.04.2026, 13:13 10
Футбол
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
15.04.2026, 08:11 5
Футбол
