Олег ШАНДРУК: «Нет никакой паники. Это поражение не первое и не последнее»

Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук объяснил поражение своей команды в матче против Металлиста 1925 (0:4) в доигрывании 15 тура УПЛ.

– Счет - 0:4. Искать сейчас какие-нибудь причины такого поражения я бы не хотел. Не соглашаюсь с мнением, что мы играли без энтузиазма. Мы хотели победить. Но в футболе есть еще соперник. Сопернику удавалось сегодня практически все. На нас где-то отрицательно повлиял первый пропущенный гол. Но я категорически не соглашаюсь, что мы играли без энтузиазма или желания.

Сегодня у нас был ограниченный кадровый ресурс. Это связано с Регламентом.Футболисты, которые были в стартовом составе в декабре – если они не играли снова в основном составе – они не могли быть в запасе. Соответственно мы старались сбалансировать все так, чтобы и стартовый состав был, и замены мы могли сделать.

Это поражение не первое и не последнее. И какая разница на самом деле с каким счетом проигрываешь или выигрываешь. Количество очков от этого одинаково. Потому я не вижу проблемы в таком поражении. Главное всегда, на мой взгляд, это четкий анализ после игры. Какая бы эта игра ни была: ничейная, победная или проигрышная. Абсолютно нет никакой паники. Спокойно проанализируем все, сделаем выводы и будем готовиться к Александрии, – сказал Шандрук.