ФОТО. Фабрицио Романо ищет девушку и рассказал, как футболист сорвал интим

Фабрицио Романо признался, что хочет найти любовь и готов променять популярность на стабильные отношения.

По его словам, миллионы подписчиков получить проще, чем построить серьезную связь с женщиной.

Журналист отметил, что его работа – постоянные звонки и новости – мешает личной жизни.

Даже во время ужина или отдыха ему приходится отвлекаться.

Романо вспомнил случай с трансфером Серхио Регилона, когда поздний звонок сорвал «интимный момент» с девушкой – тогда игрок выбирал между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».

Пока карьера остается для него приоритетом, но он надеется, что вскоре найдет свою любовь.