  4. В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
16 апреля 2026, 08:02 | Обновлено 16 апреля 2026, 09:15
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией

Украинец пропустил четыре гола

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Журналист Пако Гонсалес жестко раскритиковал игру вратаря «Реала» Андрея Лунина в матче против «Баварии» (4:3).

После быстрого гола Арды Гюлера мадридцы повели в счете, однако вскоре мюнхенцы отыгрались – Александар Павлович забил после подачи с углового.

Именно этот эпизод вызвал волну критики. Гонсалес заявил, что Лунин неуверенно сыграл на выходе и допустил грубую ошибку в простой ситуации.

«Он вел себя так, будто был новичком. Куртуа на костылях выглядит достойнее, чем Лунин», – сказал журналист в прямом эфире.

Ранее легендарный вратарь «Реала» Пако Буйо раскритиковал украинца за невыразительную игру и вспомнил первый пропущенный гол.

По теме:
Тренер Спортинга: «Я считаю, мы заслуживали большего»
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Микель АРТЕТА: «Я благодарен игрокам. Нас ждут два волшебных вечера»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Футбол | 15 апреля 2026, 09:27 16
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком
Обнародованы новые подробности допингового скандала с Мудриком

Футболист может вернуться в футбол раньше, если будет найден виновный

В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов
Футбол | 15 апреля 2026, 07:00 6
В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов
В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов

Команда не смогла пройти «Атлетико»

ФОТО. Ужас на поле. Футбольного арбитра застрелили во время матча
Футбол | 16.04.2026, 01:25
ФОТО. Ужас на поле. Футбольного арбитра застрелили во время матча
ФОТО. Ужас на поле. Футбольного арбитра застрелили во время матча
Свитолина вышла в четвертьфинал пятисотника в Штутгарте, разгромив Еву Лис
Теннис | 15.04.2026, 23:36
Свитолина вышла в четвертьфинал пятисотника в Штутгарте, разгромив Еву Лис
Свитолина вышла в четвертьфинал пятисотника в Штутгарте, разгромив Еву Лис
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Футбол | 15.04.2026, 16:35
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
З приводу першого голу. Не відкидаю провину Луніна, але на лінії ворот не було ні одного захисника і ніхто не протидіяв нападникам. Завжди там при подачі кутового йде боротьба, а в цей раз Луніна відрізали від м*яча.
ну щодо першого голу то він правий - Лунін мав виносити той м'яч. 
Реал програв не через Луніна. Ніхто не безгрішний, навіть Куртуа та Нойєр допускають помилки. 
Нехай Андрій допустив помилку в одному епізоді, але скільки він рятував!
Що робили захисники Реала в цьому матчі? Забивши 3 гола нехай пропустивши 1 внаслідок помилки голкіпера - можна би було розраховувати мінімум на додатковий час...
Перший гол Луніна. Тут не посперечаєшся. А в інших винуватий захист.
Куртуа,Куртуа.В минулорічному розиграші бачили ми Куртуа проти Арсеналу.
Якщо вся команда не грає, то воротар винуватий. Захист у Реала вже не перший сезон ніякий.
Какой то журналюга что то брякнул - это не в Испании что то вынесли)  Куртуа тоже по 4 и больше вынимал.
Сумніваюся що Куртуа теж би взяв ці 4 м"ячі))
Лунін давно переоцінений талант 
да так і є...
Банка Х років дає про себе знати.
Замість того щоб розвиватись коли був молодий, про сидів свій золотий час на банці, деградував, але за то під назвою Реал 
Хлопче, твоє життя, час, перспективу ніхто не поверне, а назва Реал завжди буде, а тебе буть згадувати... там був якийсь дублер, який на старості вже й грати не вмів, навіть імя не згадають. Використав тебе клуб як шапку, а ти себе занедбав.
Ось і вся казочка.
100%
Популярные новости
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
15.04.2026, 09:56 12
Футбол
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 8
Футбол
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
14.04.2026, 21:44
Другие виды
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
14.04.2026, 09:00 12
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 11
Футбол
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
15.04.2026, 08:11 5
Футбол
