В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Украинец пропустил четыре гола
Журналист Пако Гонсалес жестко раскритиковал игру вратаря «Реала» Андрея Лунина в матче против «Баварии» (4:3).
После быстрого гола Арды Гюлера мадридцы повели в счете, однако вскоре мюнхенцы отыгрались – Александар Павлович забил после подачи с углового.
Именно этот эпизод вызвал волну критики. Гонсалес заявил, что Лунин неуверенно сыграл на выходе и допустил грубую ошибку в простой ситуации.
«Он вел себя так, будто был новичком. Куртуа на костылях выглядит достойнее, чем Лунин», – сказал журналист в прямом эфире.
Ранее легендарный вратарь «Реала» Пако Буйо раскритиковал украинца за невыразительную игру и вспомнил первый пропущенный гол.
Нехай Андрій допустив помилку в одному епізоді, але скільки він рятував!
Що робили захисники Реала в цьому матчі? Забивши 3 гола нехай пропустивши 1 внаслідок помилки голкіпера - можна би було розраховувати мінімум на додатковий час...
Куртуа,Куртуа.В минулорічному розиграші бачили ми Куртуа проти Арсеналу.
Якщо вся команда не грає, то воротар винуватий. Захист у Реала вже не перший сезон ніякий.
Замість того щоб розвиватись коли був молодий, про сидів свій золотий час на банці, деградував, але за то під назвою Реал
Хлопче, твоє життя, час, перспективу ніхто не поверне, а назва Реал завжди буде, а тебе буть згадувати... там був якийсь дублер, який на старості вже й грати не вмів, навіть імя не згадають. Використав тебе клуб як шапку, а ти себе занедбав.
Ось і вся казочка.