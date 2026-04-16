В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией

Журналист Пако Гонсалес жестко раскритиковал игру вратаря «Реала» Андрея Лунина в матче против «Баварии» (4:3).

После быстрого гола Арды Гюлера мадридцы повели в счете, однако вскоре мюнхенцы отыгрались – Александар Павлович забил после подачи с углового.

Именно этот эпизод вызвал волну критики. Гонсалес заявил, что Лунин неуверенно сыграл на выходе и допустил грубую ошибку в простой ситуации.

«Он вел себя так, будто был новичком. Куртуа на костылях выглядит достойнее, чем Лунин», – сказал журналист в прямом эфире.

Ранее легендарный вратарь «Реала» Пако Буйо раскритиковал украинца за невыразительную игру и вспомнил первый пропущенный гол.