Из жизни ушел легендарный игрок Реала. Завоевал пять еврокубков

На 96-м году жизни не стало легендарного экс-защитника мадридского «Реала» Хосе Эмилио Сантамарии.

Он провел в испанском гранде девять лет, в Мадрид он перебрался из уругвайского «Насьоналя». В составе «сливочных» Сантамария завоевал 4 Кубка европейских чемпионов, 1 Межконтинентальный кубок, 6 титулов Ла Лиги и 1 Кубок Испании. Всего на его счету в составе «Реала» 337 матчей.

«Сантамария навсегда останется в памяти как один из величайших символов нашего клуба. Он был частью команды, которая навсегда останется в памяти всех мадридистов и всех футбольных болельщиков по всему миру. Вместе с Ди Стефано, Пушкашем, Генто и Копой эта команда начала строить миф о «Реале». Сантамария всегда олицетворял ценности нашего клуба, и до самого последнего момента «Реал Мадрид» был главной страстью его жизни», – сказал Флорентино Перес.