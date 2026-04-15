  4. ИТАЛЬЯНО: «Миссия почти невыполнима. Я попросил клуб пригласить Тома Круза»
15 апреля 2026, 23:36
501
0

ИТАЛЬЯНО: «Миссия почти невыполнима. Я попросил клуб пригласить Тома Круза»

Винченцо Итальяно понимает, что пройти «Астон Виллу» будет невероятно сложно

15 апреля 2026, 23:36 |
501
0
ИТАЛЬЯНО: «Миссия почти невыполнима. Я попросил клуб пригласить Тома Круза»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно трезво оценивает шансы своей команды в гостевом матче с «Астон Виллой» после 1:3 недельной давности в 1/4 финала Лиги Европы.

«Эта миссия, которая почти невыполнима. Я попросил клуб пригласить Тома Круза, он мог бы нам помочь», – пошутил наставник.

«Мы испортили первый матч из-за некоторых ошибок в концентрации, несмотря на в остальном очень высокий уровень игры. Завтра мы должны создать соперникам трудности, не дать им спокойно провести вечер. Важно не пропустить гол. А затем мы должны попытаться навредить им. Нам нужно выложиться на полную, чтобы показать действительно высокий уровень игры и заставить наших соперников очень постараться. В таких играх всегда бывают сюрпризы, и это наша единственная надежда», – добавил Итальяно.

Матч «Астон Вилла» – «Болонья» состоится в четверг и начнется в 22:00.

ПСЖ одержал 10 побед над клубами АПЛ в последних двух сезонах ЛЧ
Ноттингем Форест – Астон Вилла – 1:1. Автогол Мурилло. Видеообзор матча
Чемпионский характер! Интер с 0:2 разнес оборону Комо
Винченцо Итальяно Болонья Астон Вилла Лига Европы
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Футбол | 15 апреля 2026, 21:31 0
АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
АЗ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций

«Мы должны оставаться скромными»

Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Футбол | 15 апреля 2026, 08:11 5
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование

«Рух» доигрывает последний сезон на профессиональном уровне

Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»
Футбол | 15.04.2026, 19:55
Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»
Эксперт: «Буковина скоро будет в УПЛ. И что с ними делать?»
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Футбол | 15.04.2026, 06:23
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
Другие виды | 15.04.2026, 05:25
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
«Ха-ха». Ковтун ответил украинцам на критику в связи со сменой гражданства
Популярные новости
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 13
Футбол
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
14.04.2026, 07:14 35
Футбол
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 9
Футбол
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
Украина не выступит в турнире за право сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана
14.04.2026, 13:13 10
Футбол
Платежка за свет из Нигерии. Металлист 1925 уничтожил Верес в Ровно
Платежка за свет из Нигерии. Металлист 1925 уничтожил Верес в Ровно
15.04.2026, 19:33 52
Футбол
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
15.04.2026, 00:05 56
Футбол
Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз
Энфилд разочарован. Ливерпуль проиграл ПСЖ во второй раз
15.04.2026, 00:02 22
Футбол
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
14.04.2026, 06:30 14
Футбол
