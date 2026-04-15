ИТАЛЬЯНО: «Миссия почти невыполнима. Я попросил клуб пригласить Тома Круза»

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно трезво оценивает шансы своей команды в гостевом матче с «Астон Виллой» после 1:3 недельной давности в 1/4 финала Лиги Европы.

«Эта миссия, которая почти невыполнима. Я попросил клуб пригласить Тома Круза, он мог бы нам помочь», – пошутил наставник.

«Мы испортили первый матч из-за некоторых ошибок в концентрации, несмотря на в остальном очень высокий уровень игры. Завтра мы должны создать соперникам трудности, не дать им спокойно провести вечер. Важно не пропустить гол. А затем мы должны попытаться навредить им. Нам нужно выложиться на полную, чтобы показать действительно высокий уровень игры и заставить наших соперников очень постараться. В таких играх всегда бывают сюрпризы, и это наша единственная надежда», – добавил Итальяно.

Матч «Астон Вилла» – «Болонья» состоится в четверг и начнется в 22:00.