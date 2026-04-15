ФОТО. Неймар порадовал свою жену огромным тортом на ДР

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар порадовал свою возлюбленную – Бруну Бьянкарди – огромным тортом.

Бразильськая модель и инфлюенсер отметила свой 32-й день рождения и футболист очень трогательно ее поздравил:

«Поздравляю, красавица! Пусть этот период будет наполнен большим счастьем… Мы, кто рядом, знаем, насколько Бог был особенным, когда привел тебя в нашу жизнь! И всегда помни, какая ты супер-гипер-мега мама! Люблю тебя», – написал Неймар в Instagram.

Сама ж девушка опубликовала фото с праздничным тортом, который впечатлил своими размерами - также на снимках присутствовали две дочери – Мави и Мел.