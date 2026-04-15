Реал без испанцев в Лиге чемпионов – такого еще не было

Мадридский «Реал» в среду попытается взять реванш у «Баварии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. На прошлой неделе в Мадриде были сильнее представители Германии (2:1).

В стартовом составе «бланкос» снова сыграет украинец Андрей Лунин. Также выйдут на поле Трент Александер-Арнольд, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди – Браим Диас, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Арда Гюлер – Килиан Мбаппе и Винисиус Джуниор. Как можно заметить, в числе 11 игроков «Реала» нет ни одного испанца. Это первый подобный случай для мадридцев в истории Лиги чемпионов.

На «Сантьяго Бернабеу» испанцы были – Дин Хейсен, Альваро Каррерас и Тиаго Питарх.

Матч «Бавария» – «Реал» стартует в 22:00.