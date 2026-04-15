АРБЕЛОА: «Мы команда, которая никогда не сдается»

Испанский тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа дал пресс-конференцию перед ответным четвертьфиналом Лиги чемпионов с «Баварией»

«Прежде всего, мы – «Реал». Если какая-то команда и может приехать на этот стадион и изменить ход противостояния, то это мы. Мы команда, которая никогда не сдается, 15-кратные победители этого турнира

Нам нужно прибавить во многих компонентах игры. Важно реализовывать свои моменты, а их у нас, скорее всего, будет меньше, чем в первом матче. Все во многом будет зависеть от уверенности. Должны сыграть очень хорошо».

Первая встреча завершилась победой немецкого гранда со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 15 апреля на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» отправился на матч с «Баварией» без одного защитника.