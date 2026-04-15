  4. Конкурент Довбика удивил желанием уйти в Милан
15 апреля 2026, 21:09 | Обновлено 15 апреля 2026, 21:10
Пауло Дибала может не получить продление контракта в «Роме»

Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Атакующий игрок «Ромы» Пауло Дибала рассматривает возможность перехода в «Милан» в рамках сенсационного трансферного сценария, который может материализоваться в ближайшие месяцы. Контракт нападающего истекает, и «Рома» пока не объявила о конкретном продлении. Никто официально не сообщил игроку о своем нежелании продлевать контракт, но отсутствие развития событий оставляет все открытым. Будущее аргентинца остается загадкой: приближается дата истечения его контракта 30 июня 2026 года, и игрок под номером 21 все еще ждет официального предложения. Несмотря на это, его связи со столицей остаются крепкими, и 32-летний исполнитель готов остаться, даже если согласится на снижение зарплаты с учетом бонусов за результативность.

Дибала также рассматривает предложения из Аргентины и Бразилии. Однако приоритетом игрока остается продолжение выступлений на самом высоком уровне европейского футбола. Дибала приветствовал бы переход на «Сан-Сиро», даже согласившись на контракт, основанный на результатах, формулу, связанную с его недавними проблемами со здоровьем. Идея надеть футболку «россонери» стала бы для Дибалы возможностью перезапустить свою карьеру в конкурентной среде, а также сохранить свое место в лиге, которую он хорошо знает и в которой уже добился значительных успехов. В случае ухода аргентинца вряд ли «Рома» захочет расстаться с другим форвардом Артемом Довбиком, который толком не проявил себя на «Стадио Олимпико».

В 22 матчах текущего сезона Дибала забил три гола и четырежды ассистировал партнерам.

Руслан Полищук Источник: Goal.com
