СОПКО: «Панические атаки у футболистов Шахтера вызывают стандарты»

Бывший игрок «Шахтера» Александр Сопко поделился мнением по поводу матча «горняков» против АЗ.

«Несмотря на то, что «Шахтер» к ответному матчу имеет преимущество в три гола, интрига в противостоянии все равно осталась. Говорю так, потому что есть вопросы качества и содержания игры в выполнении донецкой команды в первом поединке с АЗ, – заявил Сопко. – По ходу событий на поле, положа руку на сердце, следует признать, что не должна была она завершаться со счетом 3:0. Не было тотального преимущества у «горняков». Просто все очень удачно сложилось для команды Арды Турана. Ребята реализовали почти все реальные голевые возможности – вот и все.

Читал многочисленные комментарии футболистов «Шахтера» после первого матча с АЗ и должен признать, что мне очень нравится один момент – никто не сказал что-то типа «дело уже сделано». Все в комментариях были очень осторожны. Так и нужно. Не должны выходить на поле со стопроцентной уверенностью, потому что шансы на выход в 1/2 финала у АЗ есть. Да, они минимальны, но они есть. А самоуверенность может сыграть очень злую шутку, вспомним, хоть и не хочется, ответный матч «Шахтера» с «Лехом» в 1/8 финала (1:2). Очень плохо тогда сыграли «горняки». В этом сезоне в их игре нет какой-то уверенности, очень непредсказуемо команда порой играет, а болевые точки есть.

Что касается болевых точек «Шахтера», которые часто и умело давят даже середняки в УПЛ, то очень не любит донецкая команда, когда против нее играют в высоком прессинге. Не очень получается у игроков «Шахтера» играть один в один, если мы говорим о действиях в обороне. И самое важное – иногда чуть ли не панические атаки у футболистов Турана вызывают стандарты – угловые и штрафные».

Первый матч 1/4 финала Лиги конференций против АЗ «Шахтер» выиграл со счетом 3:0. В четверг нидерландцы попытаются взять реванш. Начало игры в 19:45.