Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СОПКО: «Панические атаки у футболистов Шахтера вызывают стандарты»
Лига конференций
СОПКО: «Панические атаки у футболистов Шахтера вызывают стандарты»

Александр Сопко назвал слабые стороны команды Арды Турана

15 апреля 2026, 20:33 |
Александр Сопко

Бывший игрок «Шахтера» Александр Сопко поделился мнением по поводу матча «горняков» против АЗ.

«Несмотря на то, что «Шахтер» к ответному матчу имеет преимущество в три гола, интрига в противостоянии все равно осталась. Говорю так, потому что есть вопросы качества и содержания игры в выполнении донецкой команды в первом поединке с АЗ, – заявил Сопко. – По ходу событий на поле, положа руку на сердце, следует признать, что не должна была она завершаться со счетом 3:0. Не было тотального преимущества у «горняков». Просто все очень удачно сложилось для команды Арды Турана. Ребята реализовали почти все реальные голевые возможности – вот и все.

Читал многочисленные комментарии футболистов «Шахтера» после первого матча с АЗ и должен признать, что мне очень нравится один момент – никто не сказал что-то типа «дело уже сделано». Все в комментариях были очень осторожны. Так и нужно. Не должны выходить на поле со стопроцентной уверенностью, потому что шансы на выход в 1/2 финала у АЗ есть. Да, они минимальны, но они есть. А самоуверенность может сыграть очень злую шутку, вспомним, хоть и не хочется, ответный матч «Шахтера» с «Лехом» в 1/8 финала (1:2). Очень плохо тогда сыграли «горняки». В этом сезоне в их игре нет какой-то уверенности, очень непредсказуемо команда порой играет, а болевые точки есть.

Что касается болевых точек «Шахтера», которые часто и умело давят даже середняки в УПЛ, то очень не любит донецкая команда, когда против нее играют в высоком прессинге. Не очень получается у игроков «Шахтера» играть один в один, если мы говорим о действиях в обороне. И самое важное – иногда чуть ли не панические атаки у футболистов Турана вызывают стандарты – угловые и штрафные».

Первый матч 1/4 финала Лиги конференций против АЗ «Шахтер» выиграл со счетом 3:0. В четверг нидерландцы попытаются взять реванш. Начало игры в 19:45.

Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем