  Эксперт: «Шахтеру нельзя пропускать в дебюте»
15 апреля 2026, 19:56 | Обновлено 15 апреля 2026, 19:59
Эксперт: «Шахтеру нельзя пропускать в дебюте»

По мнению Виталия Первака в ответном матче не обойдется без забитых мячей

ФК Шахтер

Бывший тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на повторный четвертьфинальный поединок Лиги конференций между Шахтером и нидерландским АЗ, который состоится 16 апреля в Алкмааре.

«Следует обязательно учесть, что несколько дней назад «горняки» провели изнурительный поединок в Черкассах с ЛНЗ, где на кону было лидерство в УПЛ, потом потратили немало времени на переезд в Нидерланды. Поэтому не думаю, что дончане будут действовать в Алкмаре с открытым забралом. Не стоит пренебрегать физическим состоянием игроков, да и разгромная победа неделю назад в Кракове создала определенный запас прочности и не требует максимальной выкладки.

Скорее всего, при подготовке наставник «Шахтера» Арда Туран будет настраивать подопечных порадовать хорошей организацией игры и быть внимательными при розыгрыше стандартных положений у своих ворот. А благодаря преимуществу в индивидуальном мастерстве гости, по крайней мере, не должны уступать в контроле мяча, являющийся одним из «козырей» АЗ. Хотя, конечно, желательно «горнякам» не пропустить в дебюте.

Если откровенно, есть определенная обеспокоенность по поводу мотивации «горняков», в первую очередь, их бразильских легионеров. Помнится, в ответном матче 1/8 финала с «Лехом» не обошлось без шапкозакидательского настроения и едва удалось избежать фиаско.

Тем не менее, надеюсь, что Арда Туран позаботится, чтобы в Алкмааре его подопечные не переоценили свои силы.

Мой прогноз? Соперники обменяются голами – 1:1, и этого будет «Шахтеру» достаточно, чтобы по сумме двух матчей пробиться в полуфинал Лиги конференций».

Ранее Мирон Маркевич спрогнозировал результат ответного матча АЗ – «Шахтер».

