  4. Моуриньо может громко вернуться в АПЛ. На него нацелился известный клуб
Англия
15 апреля 2026, 19:59 |
1471
0

Моуриньо может громко вернуться в АПЛ. На него нацелился известный клуб

Португалец может возглавить «Ньюкасл»

15 апреля 2026, 19:59 |
1471
0
Моуриньо может громко вернуться в АПЛ. На него нацелился известный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо может возглавить «Ньюкасл». Об этом сообщает Talk Sport.

По информации источника, 65-летний специалист является одним из главных претендентов на замену Эдди Хау. Также кандидатура Моуриньо рассматривают в сборной Португалии.

«Ньюкасл» после 32 сыгранных матчей в Англисйкой Премьер-лиге набрал 42 пункта. Команда располагается на 14-м месте турнирной таблицы, отставая от зоны еврокубков на пять пунктов.

Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» подписал эквадорского вингера.

Оцените материал
