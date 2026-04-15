Моуриньо может громко вернуться в АПЛ. На него нацелился известный клуб

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо может возглавить «Ньюкасл». Об этом сообщает Talk Sport.

По информации источника, 65-летний специалист является одним из главных претендентов на замену Эдди Хау. Также кандидатура Моуриньо рассматривают в сборной Португалии.

«Ньюкасл» после 32 сыгранных матчей в Англисйкой Премьер-лиге набрал 42 пункта. Команда располагается на 14-м месте турнирной таблицы, отставая от зоны еврокубков на пять пунктов.

