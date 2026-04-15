Рекорд Анри под угрозой. Игрок Арсенала забил уже 6 голов в сезоне ЛЧ
Вспомним игроков «канониров» с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне ЛЧ
21-летний бразильский атакующий игрок лондонского Арсенала Габриэл Мартинелли забил 6 голов в текущем сезоне Лиги чемпионов.
Бразилец отличился забитыми мячами в матчах против Атлетика, Олимпиакоса, Атлетико, Баварии, Брюгге и Кайрата.
Мартинелли находится в одном забитом мяче от повторения рекорда Арсенала по количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов, принадлежащем Тьерри Анри.
Француз в сезонах 2001/02 и 2002/03 отметился 7 голами за «канониров».
Сможет ли Мартинелли повторить достижение легендарного француза уже сегодня в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Спортинга?
Игроки с самым большим количеством забитых мячей за Арсенал в одном сезоне Лиги чемпионов
- 7 – Тьерри Анри (2001/02)
- 7 – Тьерри Анри (2002/03)
- 6 – Букайо Сака (2023/24)
- 6 – Габриэл Мартинелли (2025/26)
Most goals scored for Arsenal in a single Champions League campaign:— Squawka (@Squawka) April 15, 2026
◎ 7 - Thierry Henry (2001/02)
◎ 7 - Thierry Henry (2002/03)
◎ 6 - Bukayo Saka (2023/24)
◉ 6 - Gabriel Martinelli (2025/26)
Can the Brazilian breat Thierry Henry's record? 👀#UCL pic.twitter.com/s88WsDyZLB
