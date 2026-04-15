Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рекорд Анри под угрозой. Игрок Арсенала забил уже 6 голов в сезоне ЛЧ
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 19:27
144
0

Рекорд Анри под угрозой. Игрок Арсенала забил уже 6 голов в сезоне ЛЧ

Вспомним игроков «канониров» с наибольшим количеством забитых мячей в одном сезоне ЛЧ

15 апреля 2026, 19:27 |
144
0
Рекорд Анри под угрозой. Игрок Арсенала забил уже 6 голов в сезоне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли

21-летний бразильский атакующий игрок лондонского Арсенала Габриэл Мартинелли забил 6 голов в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Бразилец отличился забитыми мячами в матчах против Атлетика, Олимпиакоса, Атлетико, Баварии, Брюгге и Кайрата.

Мартинелли находится в одном забитом мяче от повторения рекорда Арсенала по количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов, принадлежащем Тьерри Анри.

Француз в сезонах 2001/02 и 2002/03 отметился 7 голами за «канониров».

Сможет ли Мартинелли повторить достижение легендарного француза уже сегодня в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Спортинга?

Игроки с самым большим количеством забитых мячей за Арсенал в одном сезоне Лиги чемпионов

  • 7 – Тьерри Анри (2001/02)
  • 7 – Тьерри Анри (2002/03)
  • 6 – Букайо Сака (2023/24)
  • 6 – Габриэл Мартинелли (2025/26)
По теме:
статистика Лига чемпионов Арсенал Лондон Габриэл Мартинелли Тьерри Анри Букайо Сака
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем