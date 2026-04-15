Рекорд Анри под угрозой. Игрок Арсенала забил уже 6 голов в сезоне ЛЧ

21-летний бразильский атакующий игрок лондонского Арсенала Габриэл Мартинелли забил 6 голов в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Бразилец отличился забитыми мячами в матчах против Атлетика, Олимпиакоса, Атлетико, Баварии, Брюгге и Кайрата.

Мартинелли находится в одном забитом мяче от повторения рекорда Арсенала по количеству голов в одном сезоне Лиги чемпионов, принадлежащем Тьерри Анри.

Француз в сезонах 2001/02 и 2002/03 отметился 7 голами за «канониров».

Сможет ли Мартинелли повторить достижение легендарного француза уже сегодня в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Спортинга?

Игроки с самым большим количеством забитых мячей за Арсенал в одном сезоне Лиги чемпионов

7 – Тьерри Анри (2001/02)

7 – Тьерри Анри (2002/03)

6 – Букайо Сака (2023/24)

6 – Габриэл Мартинелли (2025/26)