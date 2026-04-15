РИШАРЛИСОН: «Находясь за рулем, думал о том, чтобы врезаться в стену»

Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон признался, что был близок к непоправимому решению.

«После чемпионата мира 2022 года я впал в депрессию. Меня постигли всевозможные неудачи: вылет из турнира, предательство моего агента, семейные проблемы, физические неудачи… Полтора года я каждый день получал удар за ударом. Однажды, находясь за рулем, я подумал о том, чтобы врезаться в стену. Сегодня, когда я думаю об этом, я говорю себе, что это бессмысленно», – заявил Ришарлисон.

«В этом хаосе я встретил честного адвоката, который привел в порядок мои дела и активы. Я работал с психологом и, что самое важное, встретил свою жену», – добавил футболист.

Ришарлисон забил 10 голов в 38 матчах за «Тоттенхэм» в этом сезоне. Последний матч за сборную Бразилии он провел в октябре 2025 года.